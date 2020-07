Dončić spet pred mikrofoni: Niti za trenutek nisem okleval #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Dončić je prvič po prekinitvi lige NBA v marcu spet stopil pred mikrofone in v več kot 15-minutnem pogovoru v angleškem in španskem jeziku odgovarjal na vprašanja, povezana s karanteno in nadaljevanjem košarkarske sezone.

Luka Dončić je v prvem pokoronskem pogovoru z novinarji po marcu 2020, ko so zaradi pozitivnega testa na koronavirus pri francoskem košarkarju Rudyju Gobertu nemudoma prekinili vse dejavnosti lige, v več kot 15-minutnem pogovoru odgovarjal na vprašanja, povezana s karanteno v Sloveniji in njegovimi občutki pred nadaljevanjem sezone.

Dončić je bil glede tega zelo jasen. "Zelo pogrešam košarko in niti za trenutek nisem okleval, ali bi igral v nadaljevanju sezone ali ne," je povedal uvodoma.

Za ekipno kemijo se ni bati

Za zdaj tako kot soigralci trenira individualno, skupni treningi bodo sledili šele v Orlandu, kamor se bodo ekipe preselile prihodnji teden, a se Dončić ne boji, da bi zaradi pomanjkanja skupinskih treningov izgubili ekipno kemijo, ki jih je krasila do prekinitve dejavnosti v ligi NBA. Dallas Mavericks so bili v času prekinitve lige s 40 zmagami in 27 porazi na sedmem mestu zahodne konference.

Z napačnim prevodom se ni ukvarjal

Dončić, eden od najvidnejših igralcev v letošnji sezoni lige NBA, ki je v povprečju dosegal 28,7 točke, 9,3 skoka in 8,7 podaje, je odgovoril tudi na vprašanje, povezano z napačnim prevajanjem besed Dončićevega trenerja za fizično pripravo Jureta Drakslarja, ki je v pogovoru za slovenske medije izjavil, da Luka ni v najboljši formi, kar je onkraj Atlantika povzročilo kar nekaj zaskrbljenosti.

"Trener je mislil na igralno formo, ne na formo na splošno," je še enkrat razložil 21-letni Ljubljančan. "Da so njegov odgovor napačno prevedli, sem opazil takoj, a se s tem nisem ukvarjal, saj sam vem, v kakšni formi sem. V dobri formi, in ko se bodo tekme v Orlandu začele, bom še v boljši," je zagotovil.

Vesel druženja s sorodniki in prijatelji

Dončić je obdobje karantene preživel v Sloveniji, čez lužo pa se je vrnil sredi junija. Kot je povedal, je bil zelo vesel, da je v tem času lahko odpotoval domov in se po dolgem času srečal s sorodniki in prijatelji. Tudi zdaj ga čaka obdobje brez stikov, saj se bodo košarkarji v Orlando, kjer jim v Walt Disney Resortu pripravljajo varen mehurček, preselili brez svojih družin.

Čudno bo brez navijačev

Dončić je priznal, da bo nekoliko čudno, ker na tribunah v Orlandu ne bo navijačev, ki so mu vsaj na domačih tekmah vedno vlivali dodatni zagon, a pričakuje, da bo vse drugo tako, kot je vajen. "Držal se bom enake rutine kot vedno, bo pa čudno, ker ne bo gledalcev. Ne vem, kako se bom počutil. Na tekmah je vedno zelo hrupno, tokrat bo povsem drugače."

Obvezen ogled Jordanovega dokumentarnega filma

Povedal je še, da se je med bivanjem v Sloveniji poleg košarke in igranja računalniških igric posvečal tudi tenisu in nogometu ter ljubitelje košarke pozval, naj si ogledajo dokumentarni film o Michaelu Jordanu z naslovom Zadnji ples, če tega še niso storili. "Zadnji ples je nekaj fantastičnega, nekaj, kar bi si moral ogledati vsak košarkarski navijač."

Pospešeno testiranje: v ligi NBA pozitivnih 25 igralcev in 10 članov spremljevalcev Med igralci lige NBA in njihovim spremljevalnim osebjem pa medtem pospešeno izvajajo testiranje na novi koronavirus. Do zdaj so med igralci odkrili 25 okužb, okuženih pa je tudi 10 članov spremljevalnega osebja. Skupaj je bilo od 24. junija testiranih 351 košarkarjev in 884 članov spremljevalnega osebja. Vsi okuženi morajo v samoizolacijo. Liga NBA se bo z 22 ekipami predvidoma nadaljevala 30. julija, a brez gledalcev in pod strogimi ukrepi. Ekipe naj bi v Orlando prispele že prihodnji torek. Po končanju rednega dela se bo 17. avgusta začela končnica, 30. septembra pa veliki finale. Dallas se bo na prvi tekmi (31. julija) pomeril z zvezdniškim Houstonom, sledili bodo obračuni s Phoenixom, Sacramentom, Los Angeles Clippersi, Milwaukeejem, Utahom, Portlandom in 13. avgusta ponovno s Phoenixom.

