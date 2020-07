Trening Dallas Mavericks ne bi smel biti novica sam po sebi. Pa je. Kar 112 dni je namreč minilo od zadnje skupne vadbe Luke Dončića in soigralcev. Trenerski štab z maskami in rokavicami, razkužila na vsakem koraku, največ dva košarkarja pri enem košu … A vseeno. V teksaškem moštvu so tudi uradno zagnali kolesje priprav na nadaljevanje sezone lige NBA, prisotnost ljubljanskega zvezdnika in soigralcev pa priča tudi o tem, da so bili ob testiranju na novi koronavirus rezultati negativni. Dallas je sicer med zadnjimi odprl vrata svoje trenažne dvorane. V klubu zagotavljajo, da s tem dokazujejo popolno varnost okolja.

Nekaj novega za vse

"Znašli smo se v povsem novem položaju. Na vse skupaj lahko gledamo na različne načine. Sam želim z velikim vznemirjenjem vse skupaj označiti za izjemno priložnost, ki je pred nami. Vem, da je pred nami niz odprtih vprašanj, a pomembno je, da se spravimo v pogon," je po treningu na video novinarski konferenci s predstavniki več kot 40 medijev dejal trener Dallasa Rick Carlisle, ki je delo posameznikov iz ekipe spremljal že v preteklem tednu. Tudi zdaj je delo na treningih še zelo omejeno, večinoma individualno naravnano (v dvorani je lahko naenkrat največ osem igralcev), medtem ko pa je pravi skupinski trening predviden za 10. julij.

Cena? 150 milijonov ameriških dolarjev

Ameriška športna mreža ESPN medtem namiguje, kaj bo pisalo na zaključnem računu obujenega košarkarskega spektakla. Nastanitev 22 moštev v treh hotelskih območjih, sedem dvoran za treninge, tri dvorane za tekme, priprava obrokov, redno opravljanje testov na novi koronavirus … Cena? 150 milijonov ameriških dolarjev.

Trener Dallasa Rick Carlisle še ne more voditi skupinskih treningov. Foto: Reuters

Najbolj varen kraj v ZDA?

"Kolikor spremljam, verjamem, da bo košarkarski balon v Orlandu eno najbolj varnih okolij v Združenih državah Amerike, čeprav vem, da prav s Floride poročajo o velikem porastu števila okužb. Vem, da bodo skrbno pazili na nas. Pripravljeni so številni postopki, uveljavljena bodo stroga pravila. Mi jih bomo upoštevali. Tako kot tudi predstavniki preostalih 21 moštev. Na vse skupaj poskušam gledati zelo pozitivno. Poglejte, igrali bomo, a nam me bo treba stalno potovati z letali. Mar to ni dobro? Je pa dejstvo, da prihajamo na neznan teren," proti Orlandu pogleduje Carlisle.

V ekipi znova tudi Trey Burke

Na Florido iz Teksasa zanesljivo ne bodo potovali poškodovani Dwight Powell, Jalen Brunson in Courtney Lee ter Willie Cauley-Stein, ki se zaradi pričakovanega rojstva otroka ne želi izpostavljati potencialni nevarnosti okužbe. Zato pa je Dallas pred nadaljevanjem sezone okrepil 27-letni ameriški branilec Trey Burke, ki je sicer leta 2019 že igral za teksaško moštvo. V prvem delu letošnje sezone je bil član Philadelphie. Na 25 tekmah je v povprečju igral dobrih 14 minut ter dosegal 5,9 točke in 2,1 asistence na tekmo.

Brez gledalcev, toda …

Tekme v Orlandu bodo seveda potekale brez navijačev. Na tribunah bodo lahko, v omejenem obsegu, le posamezniki iz preostalih ekip in novinarji. Carlisle dvomi o tem, da bi bila zaradi tega zagnanost košarkarjev, tudi Dončića, ki še posebej rad odigra kakšno potezo za gledalce, kaj prida manjša. "Za nami so trije meseci premora. Pred nami osem tekem rednega dela. Verjemite mi, da je vznemirjenje veliko. Vsi bomo igrali za nekaj. Prepričan sem, da bo kakovost tekem na zelo visoki ravni že vse od začetka," razmišlja 60-letni trener Dallasa, ki je bil pod njegovo taktirko leta 2011 tudi prvak lige NBA.

Še 29 dni do prve tekme

Dallas bo po dveh do treh pripravljalnih preizkušnjah prvo uradno tekmo odigral 31. julija, ko bo tekmec Houston. Do konca rednega dela sezone čakajo Dončića in druščino še Sacramento, LA Clippers, Milwaukee, Utah, Portland in kar dvakrat Phoenix. Mavericks sicer nadaljevanje sezone pričakujejo z razmerjem 40 zmag - 27 porazov in so z eno nogo že v končnici. Ta se bo začela 15. avgusta, le dva dneva po koncu rednega dela.