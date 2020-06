Če bo treba, bo med himno pokleknil z igralci

Nadaljevanje lige NBA, ki je predvideno za 31. julij v Orlandu, počasi dobiva svoje obrise. Največji slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić, ki je premor izkoristil za vrnitev v Ljubljano, naj bi se, kot pravi lastnik Dallas Mavericks Mark Cuban, v ZDA vrnil "v nekaj dneh", čeprav je vodstvo lige NBA tuje košarkarje sprva pozivalo, naj se vrnejo že 15. julija. Ljubljančana, ki je v domovini hitro zavihal rokave in se lotil treningov, še pred prvimi aktivnostmi čaka testiranje na novi koronavirus. Zelena luč za trening se bo prižgala po dveh negativnih testih v roku 48 ur.

Dončić je bil sicer do prekinitve tekmovanj kljub pogostim zdravstvenim težavam, ki so sicer tudi posledice sloga igre, eden najboljših posameznikov v ligi. Na 54 tekmah je v povprečju dosegal kar 28,7 točke, 9,3 skoka in 8,7 asistence, težo individualnemu napredku pa je dala tudi Dallasova uspešnost. S 40 zmagami in 27 porazi so Teksašani prekinitev dočakali na sedmem mestu zahodne konference in bodo skoraj zanesljivo sezono podaljšali v floridsko končnico.

Luka Dončić naj bi se pod koše vrnil 31. julija. Foto: Getty Images

V pogovoru za ESPN pa je Dončićev šef Cuban spregovoril tudi o protestih proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi Američani. Teksaški poslovnež ne nasprotuje tihemu protestu s klečanjem na enem kolenu med predvajanje ameriške himne pred tekmami. "Če bodo košarkarji med klečanjem spoštljivi, bom ponosen nanje. Še več, rad bi se jim pridružil," pravi Cuban. "Ne gre za nespoštovanje zastave in himne naše države. Gre bolj za znak predanosti državi in dejstvo, da želijo povedati, kar je prav. Tisto, kar jim leži na duši," dodaja teksaški milijarder, ki upa, da liga tovrstnih protestov ne bo kaznovala.

Protest s klečanjem med himno je sicer že pred več kot tremi leti v akciji Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo) sprožil tedanji podajalec NFL moštva San Francisco 49ers Colin Kaepernick. Tokrat je povod za protest nedavna smrt Georgea Floyda, ki je umrl po tem, ko mu je policist s kolenom pritiskal na vrat. Mnogi športniki, med njimi tudi Dončić, so svojo podporo akciji #BlackLivesMatter pred dnevi izkazali s črnimi zasloni ob objavi na profilih svojih spletnih omrežij.