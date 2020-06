Ali bo LeBron James po Miamiju in Clevelandu do naslova prvaka popeljal še LA Lakers? Kako se bo v svoji prvi končnici znašel Luka Dončić? Kako bo po preoblikovanju telesa deloval Nikola Jokić? Kakšen bo po vrnitvi James Harden? Lahko Giannis Antetokounmpo z zmagovitim duhom okuži tudi soigralce? No, okužba verjetno ni več ustrezna metafora. Vsekakor pa to, vsaj te dni, niso vprašanja, ki bi pred napovedano vrnitvijo lige NBA na zadnji julijski dan zaposlovala ameriške športne medije. Glavna tema so namreč nova pravila v severnoameriški poklicni ligi. A brez skrbi, košarkarskih pravil se ni nihče dotikal. V 22 klubih pa te dni podrobno pregledujejo osnutke protokolov, ki jih je na več kot 100 straneh pripravilo vodstvo tekmovanja.

(Ne)pravljični svet za ligo NBA Foto: Getty Images

Dobrodošli v balonu

Vse košarkarske poti bodo prihodnji mesec vodile v "Walt Disney World" v Orlandu na Floridi, kjer vodstvo lige NBA pripravlja varovalni "balon". Košarkarjev ne bosta pričakala razkošje in pravljični svet, temveč omejeno območje s strogimi smernicami. Hišni red novega domovanja največjih košarkarskih zvezdnikov je nadvse strog in vključuje jasne protokole tako za tekmovalni del kot tudi prosti čas. Med drugim bodo morali košarkarji (izjema so treningi in tekme) stalno nositi hotelske zapestnice, ki bodo služile tudi kot ključi.

Klubi so jasna navodila prejeli že za ravnanje v junijskem obdobju, ko so predvideni prvi skupni treningi. Že takrat bodo vsi člani ekip večkrat testirani na covid-19. V Orlando se bodo preselili med sedmim in desetim julijem. Vsi gostje bodo nato izolirani v hotelskih sobah, za nadaljnje aktivnosti pa bodo morali biti ob testiranjih v roku 24 ur dvakrat negativni.

Šele po negativnih testih bodo dovoljeni skupinski treningi, a bodo košarkarji tudi v nadaljevanju pod strogim nadzorom. Med drugim so predvidene kamere, ki bodo beležile gibanje, na podlagi posnetkov pa bi lahko nato pooblaščeni nadzorniki ocenili, s kom bi bila morebitna okužena oseba v stiku.

Nova pravila igre velik del pozornosti namenjajo tudi odzivom na morebitne pozitivne primere. Košarkar z novim koronavirusom bi se takoj preselil v 14-dnevno karanteno.

Goran Dragić ostaja na Floridi: iz Miamija v Orlando. Foto: Getty Images

Dragić in Čančar v istem hotelu

Tekme bodo potekale v treh različnih dvoranah. Seveda, brez navijačev. Vstop bo omogočen le omejenemu številu medijev in košarkarjem drugih ekip.

Za klube so predvideni trije mogočni hoteli. Moštva Milwaukee Bucks, Los Angeles Lakers, LA Clippers, Toronto Raptors, Denver Nuggets, Utah Jazz, Boston Celtics in Miami Heat bodo domovala v Gran Destino Tower, kar pomeni, da bosta Goran Dragić in Vlatko Čančar soseda, a je ob strogih ukrepih veliko vprašanje, kako si bosta lahko privoščila kakšno kavo v hotelskem lobiju.

Za košarkarje klubov Indiana Pacers, Philadelphia 76ers, Nets, Orlando Magic, Houston Rockets, Oklahoma City Thunder, Dallas Mavericks in Memphis Grizzlies je predviden Grand Floridian, medtem ko pa je za Washington Wizards, Portland Trail Blazers, New Orleans Pelicans, San Antonio Spurs, Sacramento Kings in Phoenix Suns rezerviran Yacht Club.

Grand Floridian: od julija naprej dom za Dallas Mavericks Foto: Getty Images

V priporočilih je navedeno, da je v zaprtih hotelskih objektih predpisano nošenje zaščitnih mask. Izjema je čas v jedilnici. Za vsako ekipo je predviden kuharski mojster, s posebno aplikacijo pa bo košarkarjem omogočena sobna strežba.

Protokol sicer predvideva tudi aktivnosti v prostem času, a so tudi te zelo omejene. Konkretno, udeleženci "kampa" bodo lahko igrali videoigrice ali namizni tenis, a slednjega ne v dvojicah. Na voljo jim bodo tudi igralne karte, vendar jih bo treba ob odhodu igralne ekipe nadomestiti z novimi. Omogočeno pa jim bo sproščanje v bazenih in na igriščih za golf.

Ker se bo sezona zavlekla globoko v oktober, bodo lahko košarkarji in spremljevalno osebje ekipe, ki se bodo prebile v končnico, povabile omejeno številko gostov (od 15 do 17 hotelskih sob na ekipo). Tudi za goste bodo seveda veljala stroga pravila.