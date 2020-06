Košarkarska tržnica: Vujasinović, Jošilo, Parker ...

Naslednja Vujasonovićeva postaja: Domžale

Dejan Jakara, trener Helios Suns, je našel rešitev na položaju organizatorja igre. V dvorano Komunalnega centra se seli izkušeni košarkarski popotnik Daniel Vujasinović (1989, 182 cm). Gre za starega znanca s slovenskih parkatov, saj je v preteklosti igral pri Elektri, Zlatorogu, Hopsih, Tajfunu, Primorski in Rogaški, tuji krih pa si je služil pri Coruni v drugi španski ligi. Že pred tem so Domžalčani, ki bodo igrali tudi v 2. ligi ABA, podaljšali pogodbo z Urbanom Omanom in Blažem Mahkovicem.

Foto: Reuters Fenerbahče ne želi spustiti Obradovića

Najbolj uspešen evropski klubski trener Željko Obradović se je te dni mudil v Carigradu, kjer je vodstvo Fenerbahčeja z njim obudilo pogajanja o podaljšanju sodelovanja. Dogovor, vsaj uradno, še ni bil sklenjen. Spomnimo, trenerski mojster iz Čačka Fenerbahče vodi od leta 2013. Leta 2017 je moštvo popeljal do naslova evropskega prvaka. Skupno je bil kar devetkrat prvak, in sicer s Partizanom, Joventutom, Realom in kar petkrat s Panathinaikosom.

Punter iz Beograda v Milano

AX Armani Exchange Milan nadaljuje s temeljito obnovo ekipe. V vrste italijanskega evroligaša se seli ameriški branilec Kevin Punter, ki je v pretekli sezoni igral za Olympiacos in beograjsko Crveno zvezdo, pred tem pa so bili njegovi delodajalci tudi Virtus, AEK, Antwerp in Lavrio. Že pred njim so premožni lastniki krilnemu centru Jeffu Brooksu ponudili novo pogodbo, odmevni okrepitvi pa so našli v Barceloni in Moskvi. Od tam sta namreč prišla Malcolm Delaney in Kyle Hines.

Marko Jošilo je zapustil Krko. Foto: Sportida

Jošilo po novem novomeški tekmec

Dosedanji član novomeške Krke Marko Jošilo (27 let, 200 cm), ki je bil pred tem med drugim tudi član Partizana in Bosne, bo kariero nadaljeval v Igokeii. Z večkratnimi prvaki BiH je podpisal dveletno pogodbo. Zdaj že kar tradicionalni član ABA lige te dni pospešeno sestavlja moštvo za novo sezono. Novo pogodbo je podpisal trener Dragan Gajić. Igralske okrepitve pa so branilec Antabia Waller iz Mornarja, krilo Edin Antić iz Mege, krilni center Stefan Fundić iz Zadra ter ameriški center Jackie Carmichael, ki je nazadnje igral za JL Bourg Basket.

Gray pod Zdovčevim vodstvom

Francoski prvoligaš Metropolitans 92 in 26-letni ameriški branilec Rob Gray sta dosegla dogovor o sodelovanju tudi v prihodnji sezoni. Američan je bil v pretekli sezoni eden od ključnih igralcev moštva, ki ga zdaj prevzema slovenski trener Jure Zdovc. Že pred tem je triletno pogodbo sklenil kapetan David Michineau, novinca v ekipi pa sta organizator igre Brandon Brown in krilni center Tomer Ginat.

Shane Larkin ostaja v Turčiji. Foto: Reuters Vroči zvezdnik evrolige z novo pogodbo

Nesojeni MVP evrolige Shane Larkin se je po predčasno končani sezoni znašel na seznamu želja več klubov. A zdi se, da 27-letni Američan, ki je igral tudi v ligi NBA (Dallas, New York in Brooklyn), ne bo menjal klubskega okolja. Njegov dosedanji delodajalec Anadolu Efes, kjer igra od leta 2018, mu je ponudil novo pogodbo za dve sezoni. Pogodba naj bi bila "težka" dobrih sedem milijonov evrov.

Panathinaikos stavi na Vovorasa

Potem ko se je legendarni Rick Pitino vrnil v ZDA in prevzel študentsko ekipo Iona, so pri Panathinaikosu trenersko rešitev našli v Georgiosu Vovorasu. V novo sezono go velikan v Aten zakorakal pod vodstvom tega 43-letnega grškega strokovnjaka. Večkrat je bil že začasni trener, večinoma pa je deloval kot pomočnik. Samostojna trenerska poglavja pa je pisal na Kreti in pri ciprskem Apoelu.

Tony Parker zaupa bratu

Po odhodu Črnogorca Zvezdana Mitrovića bo trenerske vajeti Asvela prevzel Terence Jonathan Parker. Znameniti priimek ni naključen. TJ je namreč mlajši brat slovitega Tonyja Parkerja, velikana lige NBA, ki pri Asvelu deluje kot lastnik in predsednik. Mlajši Parker je sicer v delu sezone 2017/18 že vodil Asvel, večinoma pa je deloval kot pomočnik. Zdaj bo dobil pravo priložnost, s sodelavci pa se je že lotil kadrovanja. V Villeurbanne se je preselil Allerik Freeman, novi pogodbi pa sta podpisala Ismael Bako in Matthew Strazel.

Foto: Reuters

Rdeča zvestoba

Novega delodajalca v letošnjem prestopnem roku ne bo iskal izkušeni grški krilni center Georgios Printezis. Ta teden je namreč z Olympiacosom podpisal novo pogodbo. V Pireju bo tako vztrajal še šestnajsto sezono. Z izjemo dveh epizod v Unicaji in Larissi je 206 centimetrov visoki grški reprezentant celotno kariero preigral v dresu Olympiacosa. Z grškim evroligašem je bil dvakrat tudi evropski klubski prvak.

Izgubili Morgana, obdržali dva

Nusret Yildirim in Yunus Sonsirma bosta tudi v novi sezoni nosila dres turškega prvoligaša Pinar Karsiyaka. V slačilnici pa bosta močno pogrešala slovenskega reprezentanta Jordana Morgana. Za Američana se je zanimala Cedevita Olimpija. Bil je tudi na radarju Panathinaikosa. Na koncu je njegov novi delodajalec postal Unics iz Kazana.