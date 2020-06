Jordanova nova pogodba ugodna za Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skorajda sočasno je Unics Kazan prejel povabilo v EuroCup, klub pa je naznanil novo okrepitev. To je postal 28-letni in 203 centimetre visoki Američan s slovenskim potnim listom Jordan Morgan, ki je na zadnjih dveh kvalifikacijskih tekmah za EuroBasket že branil barve nove izbrane vrste. Prav dejstvo, da njegov novi klub ni član evrolige, je dobra vest za slovensko izbrano vrsto, saj ji bo na ta način lahko na voljo v Fibinih oknih. Sprva je namreč kazalo, da dozdajšnjega člana Pinar Karsiyake, ki je bil tudi želja Cedevite Olimpije, čaka dres Panathinaikosa. Zdaj je z Unicsom podpisal enoletno pogodbo z možnostjo podaljšanja za dodatno.

EuroCup je sicer prav danes objavil seznam klubov za novo sezono. Poleg Unicsa iz ljubljanske Olimpije so to še Monaco, Bahcesehir College Istanbul, Budućnost Podgorica, Fraport Skyliners Frankfurt, Frutti Extra Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis Panevezys, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Maccabi Rishon LeZion, Metropolitans 92 Levallois, MoraBanc Andorra, Nanterre 92, Partizan NIS Beograd, Promitheas Patras, ratiopharm Ulm, Telenet Giants Antwerp, Umana Reyer, Unicaja Malaga in Virtus Segafredo Bologna.

Kaj pa Panathinaikos?

Saga okrog evropske usode Panathinaikosa, Jordanovega nesojenega kluba, pa se medtem nadaljuje. Medtem ko mnogi klubi sanjajo o tem, da bi dobili povabilo v evroligo, pa vodstvo nekdanjega prvaka iz grške prestolnice pod vodstvom lastnika Dimitrisa Giannakopoulosa zaradi nestrinjanja z vodenjem tekmovanja in načinom delitve finančnega kolača grozi z odhodom iz elitnega tekmovanja. Pretekli teden so Grki vsem ključnim deležnikom evrolige sporočili, da ne vidijo koristi v nadaljnjem nastopanju v tem tekmovanju, in izrazili zahtevo po sprožitvi postopka za prenos tekmovalne licence ter lastniškega deleža.

Na katerih tekmah bodo v prihodnje prisotni navijači Panathinaikosa? Foto: Reuters

Okovi, ki Panathinaikos držijo v evroligi, so težki deset milijonov evrov. Toliko naj bi morali namreč klubi, ki so leta 2005 podpisali desetletno pogodbo, nakazati v primeru predčasnega slovesa. Da bo grški velikan v tem boju osamljen, pa je postalo jasno, ko se je oglasilo še preostalih deset klubov z licenco A. Anadolu Efes Istanbul, AX Armani Exchange Milano, CSKA, Barcelona, Fenerbahče Istanbul, Baskonia Vitoria, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Real Madrid in Žalgiris Kaunas so namreč v uradnem sporočilu za javnost zapisali, da verjamejo v evroligaški projekt.

Klubi so izrazili tudi upanje, da bo Panathinaikos ostal del elite, a dodali: "Ponavljajočih se grobih in neutemeljenih obtožb s strani gospoda Giannakopoulosa ne bomo tolerirali. Storili bodo vse za ohranjanje ugleda in integritete skupnosti, obenem pa skrbeli, da bodo klubi izpolnjevali vse obveznosti."

Seznam klubov, ki sicer prestopajo v Fibino ligo prvakov, s katero se spogledujejo pri Panathinaikosu, je vsak dan daljši. Res pa je, da gre večinoma za klube iz EuroCupa. Do zdaj so Fibi zvestobo obljubili Galatasaray, Tofaš Bursa, Bilbao, Rytas Vilnius, Darušafaka in Limoges.