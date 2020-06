Kaos pred vilo predsednika Panathinaikosa: napad huliganov #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Grški mogotec Dimitris Giannakopoulos je v sredo šokiral košarkarsko javnost z napovedjo prodaje Panathinaikosa. Navijači grškega giganta z novico niso bili zadovoljni, kar so pokazali z napadom na njegovo vilo.

Grški mediji poročajo, kako je od 50 do 100 huliganov obkrožilo vilo predsednika kluba Dimitrisa Giannakopoulosa, ki se je odločil, da ne bo več vodil grškega kluba, povrhu vsega pa ga želi prodati za 25 milijonov evrov.

Kontroverzni Giannakopoulos je vse skupaj posnel z mobilnim telefonom in posnetek objavil na svojem profilu na Instagramu.

Iz njega je razvidno, kako so njegovi varnostniki poskušali navijače, ki so bili oboroženi z noži in palicami, odgnati. Na srečo ne poročajo o ranjenih.

"Odločil sem se prodati Panathinaikos. Čeprav mi govorijo, da je vrednost kluba najmanj 75 milijonov evrov, sem ga pripravljen prodati za 25. Do prihoda novega lastnika bodo klub vodili ljudje, ki jim zaupam," je dejal 46-letni milijarder in s to potezo razjezil privržence grškega kluba, ki je šestkrat osvojil elitno evroligo.

Giannakopoulosa predvsem moti odnos vodilnih najmočnejšega klubskega tekmovanja. Razmišljal je celo o odhodu v Fibino ligo prvakov. "Če smo mi, Olympiacos in Maccabi klubi, zaradi katerih evroliga služi denar, se nas obravnava na najslabši mogoč način. Panathinaikos je v Evropi največji klub v zadnjih 30 letih, kar je rekel predstavnik Real Madrida na zadnji skupščini evrolige. Brez Panathinaikosa evrolige ni," je še dejal grški mogotec.