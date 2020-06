Nekdanji "zmajček" ni vedel, da je staknil covid-19

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz beograjskega Partizana so sporočili, da je košarkar, ki je bil na testiranju pozitiven na novi koronavirus, nekdanji član ljubljanske Olimpije Nikola Janković.

V srbski statistiki okuženih z novim koronavirusom je tudi košarkar beograjskega Partizana Nikola Janković. Pri nekdanjem evropskem klubskem prvaku so ob potrditvi novice zapisali, da ni imel nobenih simptomov okužbe. Za testiranje pa se je odločil zaradi načrtovanega dopustovanja v tujini.

Izkušeni 206 centimetrov visoki center se zdaj seli v predpisano samoizolacijo, preostali člani prve Partizanove ekipe, ki so bili na treningih v stiku z njim, ter trenerji pa bodo v kratkem vnovič testirani.

Janković sicer dres Partizana, s katerim bo v prihodnje nastopal v ligi ABA in EuroCupu (Beograjčani so namreč zavrnili vabilo v Fibino ligo prvakov) nosi od leta 2018. Pred tem je igral za Estudiantes in Sakarjo, v sezoni 2016/17 pa je bil eden od nosilcev tedanje Petrol Olimpije.