Mednarodna košarkarska zveza pri snubljenju v ligo prvakov še naprej uspešno lovi klube, ki so v zadnjem obdobju igrali v EuroCupu. Ponudbo Fibe je sicer pred dnevi zavrnil beograjski Partizan, ki vztraja v EuroCupu, zato pa se v ligo prvakov med drugim selijo Darušafaka, Tofas, Galatasaray, Rytas Vilnius in Bilbao. Klubom naj bi Fiba zagotavljala tudi denarne "nagrade" za prestop, ki naj bi presegali 300 tisoč evrov na sezono.

Precej manj pa je trenutno možnosti, da bi se za ligo prvakov odločil, kakšni standardni član evrolige. Pa ne le zaradi dejstva, da gre še vedno za najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje, temveč tudi zaradi visoke odškodnine, ki bi jo plačal prestopnik. Klubi z licenco A so namreč z vodstvom evrolige pred petimi leti podpisali kar desetletno pogodbo, ki naj bi predvidevala kar deset milijonov evrov odškodnine v primeru odstopa od pogodbe.

Foto: Reuters

To je verjetno tudi temeljni razlog, da v evroligi vztraja nekdanji prvak Panathinaikos. Njegov lastnik Dimitris Giannakopoulos namreč že vrsto let proti vodstvu tekmovanja "strelja s strupenimi puščicami" in pri tem pogosto presega mejo dobrega okusa. Tudi v zadnjem obdobju so iz Aten prihajali namigi o morebitnem slovesu od evrolige. A to se tudi po torkovi odmevni novinarski konferenci prvega moža zeleno-belih iz Aten (še) ni zgodilo.

"Fibino tekmovanje raste. Je liga prihodnosti. Vse gre v to smer. Vseeno ne pravim, da že zdaj odhajamo iz evrolige. Se pa ta proces dogaja. Upam, da se bodo na koncu znašli pri Fibi," je dejal Giannakopoulos in namignil, da Panathinaikosova pravna služba skuša izpodbijati pogodbo z evroligo. "Ko bo postopek končan, bo evroliga dolgovala nam," je prepričan.

Giannakopoulos vseeno meni, da bo umik iz evrolige izpeljalo novo vodstvo kluba. Napovedal je namreč umik in dejal, da je klub naprodaj za 25 milijonov evrov.

Dimitris Giannakopoulos, ki daje vtis nezlomljivega brezbrižneža, ki ne priznava evroligaških usmeritev in se zanaša na bogato zaledje, že vrsto let dviguje košarkarski prah. Gre za sina Pavlosa in nečaka Thanasisa Giannakopoulos, ki sta se leta 2012 umaknila z vrha Panathinaikosa, ta je pod njunim vodstvom in ob znatni pomoči legendarnega trenerja Željka Obradovića postal najboljši evropski klub. Po njuni zaslugi je tudi podpredsednik nadzornega odbora podjetja Viamex, ki se ukvarja s prodajo zdravil. Družinski imperij naj bi presegal milijardo evrov. Dimitris pa je svojo dejavnost razširil še na medijski trg. Ustanovil je medijsko podjetje DPG Digital Media, ki izdaja več spletnih medijev in sooblikuje tudi grško verzijo globalnega medija CNN.