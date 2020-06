Obradović nasledil Šakoto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Šakota je prišel v težkem času za klub in sprejel delo, ko so ga nekateri zavrnili. Dobro je opravil delo in zahvalili smo se mu za vse," je dejal Čović.

Beograjski klub je prevzel novembra lani po odhodu Milana Tomića. Pod vodstvom Šakote je Crvena zvezda v letošnji evroligi zabeležila 11 zmag ob 17 porazih, boja za uvrstitev v končnico pa ni dokončala zaradi pandemije novega koronovirusa, ki je ustavila vsa športna tekmovanja in zaradi katere so Beograjčani utrpeli finančno škodo v višini vsaj 2,3 milijona evrov.

Saša Obradović je novi trener srbskega moštva. Foto: Gulliver/Getty Images

Pri štirikratnih prvakih regionalne lige Aba in petkratnih srbskih prvakih pričakujejo, da jim bo pri premoščanju krize pomagala država.

Šakota je v svoji bogati trenerski karieri vodil tudi hrvaške klube, Zadar (1988/89) in Cibono (1989/90), ter turške, italijanske in grške klube. Ima srbsko in grško državljanstvo.

Preberite še: