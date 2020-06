Cedevita Olimpija ostaja na evropskem zemljevidu

Košarkarji Cedevite Olimpije so tudi uradno prejeli vabilo v EuroCup, tako da se bodo ob državnem prvenstvu in ligi ABA ponovno kot edina slovenska ekipa preizkusili tudi na evropski fronti.

Desetega julija, ko bo potekal žreb evropskega pokala za sezono 2020/21, bo na eni od kroglic pisalo tudi Cedevita Olimpija. Ljubljančani so namreč še drugo leto zaporedoma med 24 moštvi, ki bodo nastopala v rednem delu drugega najmočnejšega evropskega tekmovanja. Pri določanju jadranskih potnikov v Evropo so namreč obveljali rezultati iz predhodne sezone, kar pomeni, da bo Crvena zvezda igrala v evroligi, Olimpija, Budućnost in Partizan pa v EuroCupu.

"Veseli nas, da bomo lahko tudi v sezoni 2020/21 v Ljubljani spremljali odlično košarko, ki jo s sabo prinašajo nastopi v 7Days EuroCupu. Vodstvo evrolige ima rado Ljubljano in Stožice, nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da je naš klub v evroligaški konkurenci v preteklosti nizal zelo dobre rezultate. Obenem je potrditev nastopa v evropskem pokalu v prihodnji sezoni tudi dokaz, da evroliga verjame v naš projekt in celoten potencial, ki ga Cedevita Olimpija nosi s sabo. Ponosno bomo predstavljali slovensko košarko v drugem najmočnejšem tekmovanju na stari celini in napravili vse, da prikažemo boljše igre, kot v sezoni 2019/20," je uradno vabilo komentiral direktor ljubljanskega kluba Davor Užbinac.

S Cedevito Olimpijo se v EuroCup vrača trener Jurica Golemac. Foto: Nebojša Paraušić/Sportida

EuroCup 2020/21 Monaco, Bahcesehir College Istanbul, Budućnost Podgorica, Cedevita Olimpija Ljubljana, Fraport Skyliners Frankfurt, Frutti Extra Bursaspor, Germani Brescia Leonessa, Herbalife Gran Canaria, JL Bourg, Joventut Badalona, Lietkabelis Panevezys, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Maccabi Rishon LeZion, Metropolitans 92 Levallois, MoraBanc Andorra, Nanterre 92, Partizan NIS Beograd, Promitheas Patras, ratiopharm Ulm, Telenet Giants Antwerp, Umana Reyer, Unicaja Malaga, UNICS Kazan in Virtus Segafredo Bologna.

Olimpija, ki bo igrala tudi v ligi ABA in drugem delu državnega prvenstva, bo tako edini slovenski klub v enem od evropskih tekmovanj. "Zmaji" pa s tem nadaljujejo evropsko tradicijo, ki se nepretrgoma vleče že vse od osamosvojitve. In čeprav v Stožicah ne skrivajo zadovoljstva, da bodo še drugo leto zaporedoma ter petič v zadnjih sedmih sezonah igrali v EuroCupu, pa cilj združenega kluba ostaja preboj v evroligo. V njej so Ljubljančani nazadnje igrali v sezoni 2012/13, a tedaj kot bleda senca nekdaj konkurenčnega kluba.

Video: športni direktor Sani Bečirović o evroligi

A bolj kot evroligaške sanje bo v prihodnjem obdobju v Stožicah aktualno sestavljanje igralskega kadra za novo sezono. Del ekipe sicer že nekaj časa vadi, s treningi pa naj bi vztrajali do konca prihodnjega tedna. Ponovno naj bi se zbrali avgusta, tedaj, vsaj tako upajo, v polni sestavi. Trenutno so na igralskem seznamu Jaka Blažič, Alen Hodžić, Žiga Dimec, Ivan Marinković, Edo Murić, Marko Simonović, Kendrick Perry, Mikael Hopkins in Petar Vujačić, a s prvim klubsko vodstvo še ni doseglo dokončnega dogovora o skupni poti, zadnji pa se lahko predčasno poslovi.