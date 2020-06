Olimpija bo morala zmagovati tudi pod koši

Mornar iz Bara se je podal v bitko, v kateri je zmagovalec že znan. Razočarani šef črnogorskega kluba Đorđije Pavićević je ogorčenje ob dejstvu, da so povabilo v EuroCup prejeli Partizan, Budućnost in Cedevita Olimpija, sprva delil v domačih medijih, nato pa še v ostrem pismu na uradni spletni strani kluba. Ligi ABA napoveduje tožbo, vodstvu EuroCupa pa očita neupoštevanje športnih kriterijev. Moti ga ljubljanska pot do Evrope, saj poudarja, da je Mornar v tej sezoni dvakrat ugnal Olimpijo in bil krog pred koncem prekinjene sezone v ugodnejšem položaju kot klub iz Stožic.

Klic vpijočega v puščavi, ki zanesljivo ne bo prinesel sprememb. V najboljšem primeru bo Pavičević s sedeža vodstva tekmovanja prejel kakšen odgovor, pri čemer pa je že zdaj jasno, da lahko pri evroligi oziroma EuroCupu zlahka upravičijo in argumentirajo svojo odločitev. Sezona regionalnega tekmovanja kot jadranski most do Evrope je bila namreč razveljavljena, zato lahko razumemo, da je bil temeljni kriterij za dodelitev evropskih mest predhodno tekmovalno obdobje, v katerem si je Crvena zvezda kot prva izborila evroligo, Budućnost, Partizan in tedaj še zagrebška Cedevita pa EuroCup.

Po drugi strani je javna skrivnost, da so v Stožicah že lep čas lobirali za mesto v Evropi in pri tem stavili na ugodno infrastrukturo, edinstvenost zagrebško-ljubljanskega projekta in obljubljeno dolgoročnost zgodbe. Na ta način lahko tudi beremo izjavo direktorja ljubljanskega kluba Davorja Užbinca, ki je v ponedeljek dejal: "Vodstvo evrolige ima rado Ljubljano in Stožice, nezanemarljivo pa je tudi dejstvo, da je naš klub v evroligaški konkurenci v preteklosti nizal zelo dobre rezultate. Obenem je potrditev nastopa v evropskem pokalu v prihodnji sezoni tudi dokaz, da evroliga verjame v naš projekt in celoten potencial, ki ga Cedevita Olimpija nosi s sabo."

Seznam klubov za EuroCup lahko torej razumemo kot ljubljansko zmago, resda tudi po zaslugi zagrebške dote. Na tej ravni velja Olimpiji priznati uspešnost. Tako v prvi sezoni, v kateri je menedžment projekta v rekordnem času prenesel tekmovalne pravice in uskladil vse potrebno za nastopanje na želenih frontah, kot tudi v drugi sezoni, ki se je izgubila v epidemiji novega koronavirusa.

Po drugi strani pa je treba ugotoviti, da na mnogih drugih ravneh Cedevita Olimpija ni izpolnila pričakovanj. Predvsem tam, kjer to najbolj šteje – pod koši. Košarkarji v oranžno-zelenih dresih z igralsko energijo niso zares prebudili ljubljanskega občinstva. Na rezultatski ravni pa so na prav vseh frontah zgrešili želene cilje. Domači pokal jim je zasluženo odnesla tedaj hirajoča Primorska iz Kopra, v EuroCupu so po katastrofalnem odprtju ostali brez želenega napredovanja, v ligi ABA pa so bili krog pred koncem na dobri poti, da zdrsnejo na peto mesto in tako ostanejo brez končnice in posledično Evrope.

Manj na očeh je bilo v zadnjih enajstih mesecih delovanje v zakulisju, kjer, če gre verjeti našim virom, zagrebški investitor ni bil povsem zadovoljen z odzivnostjo slovenskega gospodarskega okolja. Mnogi domači pokrovitelji so namreč ob svežem vitaminskem kapitalu stegnili roko proti finančnim pipam, zato se je v zakulisju že šušljalo celo o tem, da bi Emil Tedeschi lahko dvignil sidro.

Po nedavno dobljeni bitki za zeleno mizo torej vse manj zeleno Olimpijo čaka še niz tekem, na katerih bo morala upravičiti diplomatsko uspešnost, finančno dinamiko in v končni fazi tudi smele načrte, ki segajo vse do evrolige. Navsezadnje se bodo gledalci na tribune, ko jim bodo to ukrepi seveda dovoljevali, vrnili zaradi košarke. Zaradi igre. In ne zaradi uspešnih zakulisnih manevrov, kakršen je bila tudi spojitev s Cedevito in s tem zagotovitev mesta v ligi ABA in EuroCupu.