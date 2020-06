Potem ko je vodstvo evropskega pokala na seznam udeležencev za prihodnjo sezono ob Partizanu in Budućnosti uvrstilo še Cedevito Olimpijo in ne Mornarja, v Baru ne skrivajo razburjenja. Po besedah predsednika Đorđije Pavićevića bodo razmislili o smiselnosti nastopanja v ligi ABA.

Prekinjena, predčasno končana in rezultatsko razveljavljena košarkarska sezona je dobila epilog. Medtem ko v ligi ABA ostajajo vsi klubi iz letošnje sezone, v razširjeno tekmovanje pa prihajata še Split in Borac iz Čačka, več prahu dviguje razdeljevanje evropskih vozovnic. Pri Partizanu, prepričljivo vodilni ekipi sezone, so se sprijaznili z dejstvom, da bo v evroligi ostala Crvena zvezda, manj razumevanja pa za seznam potnikov v EuroCup kažejo pri Mornarju iz Bara. Povabilo v drugo najmočnejše evropsko klubsko tekmovanje so namreč prejeli Partizan, Budućnost in Cedevita Olimpija.

Sramota!

"Odločitev je sramotna," se je na v ponedeljek objavljen seznam potnikov v EuroCup odzval predsednik Mornarja Đorđije Pavićević. V pogovoru za TV Vijesti je vodstvu EuroCupa očital, da ni upoštevalo športnih meril. "Če bi vodstvo EuroCupa sprejelo takšno odločitev kot evroliga, torej odpoved sezone in zadržanje vseh udeležencev iz pretekle sezone, se ne bi oglasili," je dejal prvi mož črnogorskega kluba, ki pa je očitno spregledal, da se je EuroCup oklenil sezone 2018/19, v kateri so si evropsko vozovnico poleg Crvene zvezde (evroliga) v ligi ABA zagotovili Budućnost, Partizan in tedaj še zagrebška Cedevita. Ta je nato tekmovalne pravice prenesla v Ljubljano.

"Odpovedali bi se Evropi …"

Prav Cedevita Olimpija je za Črnogorce največji kamen spotike. "Olimpija si ni zaslužila EuroCupa. Letos smo jih dvakrat premagali. Če bi bili mi na mestu Olimpije, bi se zanesljivo odpovedali EuroCupu in mesto prepustili tekmecu, ki si je to zaslužil na parketu. V tem primeru je to Mornar," poudarja Pavičević in dodaja, da so v Baru pričakovali vabilo v Evropo, zato se tudi niso prijavili v Fibino ligo za prvaka, ambiciozno pa so se lotili tudi sestave ekipe za novo tekmovalno obdobje. "Znova bomo razmislili o našem nastopanju v ligi ABA, saj se poraja vprašanje namena tekmovanja, v katerem se ne ocenjuje rezultatov na terenu," je dodal Pavičević.