Rogaška se umika iz regionalne druščine

Rogaška si je v predčasno končani sezoni priborila nastopanje v mednarodnem tekmovanju tudi za sezono 2020/21, a so se v klubu odločili, da prihodnje tekmovalne obdobje ne bodo del drugoligaške regionalne druščine.

"Po opravljenih razgovorih je vodstvo Košarkarskega kluba Rogaška sprejelo odločitev, da bi bilo glede na situacijo s COVID-19 sodelovanje v tekmovanju preveliko tveganje. Kot glavne negotovosti imamo ob morebitnem drugem valu namreč v mislih predvsem prehajanje državnih meja in različne režime po posameznih državah, ki jih je v tem trenutku nemogoče napovedati in načrtovati. Ob tem klubom ostajajo vsi stroški igralcev in osebja tudi v primeru morebitne vnovične prekinitve prvenstev. Potrudili se bomo, da si bomo skozi igranje v domačem prvenstvu znova priigrali uvrstitev v ABA Ligo 2 v sezoni 2021/2022, ko bodo verjetno znane že vse posledice in ukrepi zaradi koronavirusa," so na spletni strani zapisali v uradni izjavi za javnost.

