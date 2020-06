Skrbi so prisotne

Košarkarji, ki so bili v času koronavirusa zunaj ZDA, bi se morali vrniti do 15. junija. Med njimi je tudi Luka Dončić.

Košarkarji, ki so bili v času koronavirusa zunaj ZDA, bi se morali vrniti do 15. junija. Med njimi je tudi Luka Dončić. Foto: Reuters

V ZDA je napeto na več frontah. Najprej je udaril koronavirus, v zadnjem obdobju pa je vse več protestov zaradi smrti Georgea Floyda. Prav zaradi teh dveh dejavnikov so nekateri košarkarji lige NBA izrazili skrb pred nadaljevanjem sezone. Goran Dragić in Vlatko Čančar, ki sta v času koronavirusa ostala v ZDA, sta vse to občutila od blizu, medtem ko je bil Luka Dončić, ki bi se moral v Dallas vrniti v ponedeljek, medtem v rodni Sloveniji.

Komisar lige NBA Adam Silver se skupaj s sodelavci na vse mogoče načine trudi, da bi letošnjo sezono spravili pod streho, zato bo prisluhnil željam košarkarjev, ki naj bi se v boj za naslov prvaka podali 30. julija.

Nekateri košarkarji - ti že kar štiri mesece niso v tekmovalnem pogonu - so izrazili zaskrbljenost glede varne vrnitve na košarkarska igrišča konec v Orlandu. Povrhu vsega so se jih dotaknili protesti, ki vladajo v ZDA po smrti temnopoltega Georgea Floyda.

"Poslušajte, položaj ni idealen. V času epidemije poskušamo najdi normalno pot. Zdaj vladajo še protesti, v ZDA je nezaposlenih 40 milijonov ljudi, zato razumem pomisleke nekaterih košarkarjev. Pa ne zaradi njih samih, temveč zaradi njihovih družin. Stvari okoli nas se spreminjajo. Nismo mogli predvideti pandemije koronavirusa, prav tako ne demonstracij po smrti Georgea Floyda. Razumem ljudi. V tem obdobju reči, da želimo nadaljevati sezono in okronati prvaka … Povsem razumljivo je, da pri košarkarjih to v tem trenutku ni v ospredju," je dejal Silver.

"V pomoč smo svojim družinam in temnopoltim skupnostim"

Košarkar Portlanda Damian Lillard je izpostavil prav trenutne demonstracije: "V ligi igra veliko Afroameričanov in naša srca so pri naših ljudeh. Naše misli so pri naših ljudeh. Čutimo, da moramo biti z njimi v tem boju. Tu je težava. Kar nekaj košarkarjev poudarja, da bi morali biti osredotočeni na to, ne pa, da nas skrb, kdaj se bomo vrnili na parket in odigrali sezono do konca."

Damian Lillard izpostavlja epidemijo koronavirusa in proteste ob smrti Georgea Floyda. Foto: Getty Images

Zvezdnik Portlanda tudi sam ni 100-odstotno miren, saj ga ob vsem tem skrbi stanje s koronavirusom. V ZDA se je okužilo 2,1 milijona ljudi, umrlo jih je več kot 116 tisoč. A pripravljen je tvegati, z nadaljevanjem lige pa bi tudi, kot pravi sam, pomagali skupnosti: "Govorim lahko zase, vendar mislim, da so tudi drugi fantje v finančno pomoč družinam in temnopoltim skupnostim. S tega vidika je smotrno, da se vrnemo."

Načrt je, da se bo 22 ekip potegovalo za končnico in lovoriko. Konec julija naj bi se tako liga nadaljevala. Košarkarji in ekipe bi v zabaviščnem parku Walt Disney World v Orlandu živeli kot v nekakšnem balonu, izolirani od vsega.

Testiranja, osem tekem rednega dela ...

Celo družine naj bi se lahko priključile konec avgusta, ko se bodo nastanitve zaradi ekip, ki se ne bodo uvrstile v izločilne boje, sprostile.

"Zgodilo se je nekaj, česar še nismo doživeli. Svet je dobesedno ugasnil. Težko bo. Naša srca so z vsemi, zato je težko iti na parket in biti najboljša različica sebe, ko nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Ne vemo, kako bo. Šele ko bomo prišli v Orlando, bomo videli," poudarja Lillard.

Goran Dragić je v času epidemije z družino ostal v Miamiju. Foto: Reuters

Vodstvo lige se je odločilo, da bodo ekipe pred vstopom v končnico odigrale še osem tekem, pred tem čakajo klube in igralce številni protokoli.

Tujci, ki so bili zunaj Amerike, so se vrnili 15. junija

Luka Dončić in Kristaps Porzings bi se morala kot drugi košarkarji, ki so v času epidemije koronavirusa zapustili ZDA, vrniti v klub do ponedeljka. Po enem tednu, v katerem bodo izolirani, bodo 23. junija vse košarkarje v ligi NBA testirali na koronavirus. 1. julija bodo začeli trenirati, v Orlando pa bodo ekipe potovale med 7. in 9. julijem.

Adam Silver je prisluhnil željam košarkarjev in z njimi išče rešitve za nadaljevanje lige. Foto: Getty Images

Takrat bodo ekipe začele tudi trening kampe na prizorišču zaključka lige NBA. Sezona se bo nadaljevala 30. julija, končnica bo 17. avgusta, finale pa 30. septembra. Naslednja sezona bi se tako začela 1. decembra, a naj bi jo stisnili v okvir, da bi jo končali v prvotno predvidenem terminu, kar bi pomenilo, da bi košarkarji lahko zaigrali tudi na olimpijskih igrah.