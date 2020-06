Evropski prvaki vendarle z Madžari in Ukrajinci

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Izvršni odbor Fiba Europe je na ponedeljkovem zasedanju v Münchnu med drugim zavzel stališče, da se kvalifikacije za prihodnje evropsko prvenstvo (le tega so z leta 2021 že prestavili v leto 2022), nadaljujejo po predvidenem urniku. Pri tem gostiteljem novembrskih tekem prepuščajo odločitev o tem, ali, skladno z državnimi usmeritvami, tekme priredi z gledalci ali brez njih.

Če zaradi državnih "korona ukrepov" izvedba novembrskih tekem ne bi bila mogoča, bi jih prestavili v februarsko okno. Februarske tekme pa bi bile odigrane v novem oknu, v juliju 2021 – med kvalifikacijami za OI in turnirjem v Tokiu.

Kaj to pomeni za Slovenijo, ki je v prvi fazi kvalifikacij izgubila na gostovanju pri Madžarski in doma premagala Avstrijo? Novembrski program predvideva domači tekmi proti Ukrajini (27. 11.) in Madžarski (30. 11.). Po trenutno veljavnih ukrepih bi bili tekmi lahko izpeljani, a pred omejenih številom gledalcev (500 oseb v dvorani).

V zadnjem kvalifikacijskem oknu, februarja 2021, pa čakata Slovenijo še gostovanji v Avstriji in Ukrajini.