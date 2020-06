Po skoraj petih mesecih je oživelo košarkarsko prvenstvo na Kitajskem. Tam, kjer se je pravzaprav vse skupaj tudi začelo. Obdobje po koroni ali kar obdobje s korono te dni spoznavajo v Španiji, kjer so aktivni tudi Klemen Prepelić, Alen Omić in Zoran Dragić, v Nemčiji pa se Jaka Lakovič z Ulmom bori za prvo trenersko lovoriko, medtem ko pa sta Žan Mark Šiško z Bayernom in Matic Rebec (Rasta Vechta) po vrnitvi že končala z najbolj nenavadno sezono.

Na odmrznitev košarkarskega plesa pa še naprej čakajo največji svetovni košarkarski zvezdniki, Luka Dončić in druščina iz lige NBA. Nadaljevanje sezone je predvideno za 31. oktober v Orlandu na Floridi, in sicer na ozemlju mogočnega parka Walt Dysney, kjer vodstvo tekmovanja načrtuje varnostni balon. A zadnji zdravstveni podatki so vsej prej kot spodbudni.

Le v nedeljo so na Floridi zabeležili 3.494 novih okužb z novim koronavirusom. Dan pred tem je število dnevnih okužb preseglo štiri tisoč, kar je rekord. Skupno se je v tej ameriški zvezni državi z virusom stoletja okužilo že 97.283 oseb, potrjenih pa je tudi 3.160 smrti. Florida je ob Teksasu in Arizoni eno od ameriških žarišč, a velja dodati, da so razmere najslabše v južnem delu države.

Luka Dončić upa, da ni potoval zaman. Foto: Getty Images

Kljub vsemu so to dovolj skrb vzbujajoči podatki, da so v pisarnah lige NBA začeli zvoniti telefoni. Po poročanju ameriške mreže ESPN je največja skrb, ki jo izražajo vsi s pomisleki o smiselnosti nadaljevanja, dejstvo, da naj bi bili v strogem nadzornem sistemu predvsem košarkarji in spremljevalci, ne pa tudi celotno hotelsko osebje. Omenjen medij navaja tudi izjave neimenovanih virov o precejšnji napetosti, ki vlada v vrhovih lige. Uradne izjave so veliko bolj stereotipne. "Podrobno spremljamo podatke na Floridi, še naprej bomo delali z združenjem košarkarjev, zdravstvenimi strokovnjaki in odgovornimi za javno zdravje," je dejal tiskovni predstavnik lige Mike Bass.

Odgovorni zagotavljajo, da bodo vendarle poskrbeli za varnost vseh udeleženih, pomisleke nekaterih omahljivih košarkarjev pa zavračajo z zagotovili, da ničesar ne prepuščajo naključju. O tem priča tudi več kot 100-stranski protokol, ki bo spremljal vrnitev najmočnejše košarkarske lige na svetu. Ta se dotika tudi testiranj pred julijskim prihodom vseh ekip v Orlando.

Tudi Luka Dončić se je pretekli teden iz Ljubljane vrnil v ZDA, medtem ko pa se Goran Dragić in Vlatko Čančar nista selila. Vse tri, tako kot tudi preostale člane druščine NBA, pred vrnitvijo v ekipni trenažni pogon čaka več testiranj na covid-19. Predpogoj za skupne treninge pa bosta dva negativna testa v roku 48 ur.