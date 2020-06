Zdaj je jasno vse, Dončić se bo udaril s Hardnom, nato sledi slovenski derbi!

Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA in združenje igralcev sta uradno oznanila, da se bo liga, marca prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa, nadaljevala 30. julija v Orlandu. V športnem kompleksu Wide World of Sports se bo za naslov potegovalo 22 ekip, ki so še v igri za nastop v končnici. Med njimi so tudi tri s slovenskimi košarkarji. Kot prvi bo na parket stopil Luka Dončić (Dallas) in se 31. julija v teksaškem derbiju pomeril s Houston Rockets.