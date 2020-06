NBA: Okužen tudi Dragićev soigralec

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Število okužb z novim koronavirusom v ligi NBA narašča. Zadnji, pri katerem so potrdili pozitiven test, je košarkar Miami Heat Derrick Jones Jr.

Pandemija novega koronavirusa je pred več kot tremi meseci zaustavila tudi najkakovostnejše košarkarsko klubsko tekmovanje, ligo NBA.

Vodstvo in lastniki klubov bodo sezono kljub vsemu poskušali pospraviti pod streho. Predvideno je, da se bo liga nadaljevala 30. julija v kompleksu Disney World na Floridi. Tam bo 22 ekip odigralo osem krogov rednega dela, po katerih bo znanih 16 ekip za končnico, prvaka lige naj bi dobili najpozneje 12. septembra.

Ekipe, ki bodo nadaljevale sezono, se tako spet zbirajo, košarkarji pa morajo opraviti tudi obvezna testiranja. V četrtek je z druge strani Atlantika prišla novica o novem pozitivnem testu enega od igralcev.

Pri The Associated Press so razkrili, da je z novim koronavirusom okužen Derrick Jones Jr., član Miami Heat, za katerega igra tudi nekdanji kapetan slovenske reprezentance Goran Dragić. Američana, ki je na letošnjem dogodku All-Star zmagal v zabijanju, zdaj čaka okrevanje, nato pa upa, da bo lahko svoji ekipi pomagal že na uvodni tekmi nadaljevanja.

Nikola Jokić, Jabari Parker, Alex Len, Malcolm Brogdon ... Košarkarji, za katere je v zadnjih dneh prišlo v javnost, da so oddali pozitiven test na novi koronavirus. Foto: Reuters

Dvojica Sacramenta, Brogdon, Jokić ...

Dan prej so čez lužo razkrili tudi, da so okuženi Jabari Parker, Alex Len (oba Sacramento Kings) in Malcolm Brogdon (Indiana Pacers). Že v začetku tedna je zaokrožila informacija o pozitivnem testu pri srbskem zvezdniku Nikoli Jokiću.

Ob Dragićevem Miamiju sta med 22 moštvi, ki bodo nadaljevala, tudi Dallas Mavericks Luke Dončića in Denver Nuggets, katerega član je še tretji Slovenec Vlatko Čančar.

