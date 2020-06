Nove okužbe v ligi NBA

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Trije košarkarji severnoameriške lige NBA so bili ob testiranjih lige pozitivni na koronavirus, je sporočilo vodstvo NBA. Za covidom-19 so zboleli Jabari Parker in Alex Len iz Sacramento Kings ter Malcolm Brogdon iz Indiana Pacers, vsi trije pričakujejo, da bodo nared za julijsko nadaljevanje sezone.