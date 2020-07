Dragić zaskrbljen, ker bo moral ženo in otroka pustiti same

Da se lahko košarkarska prvenstva končajo kljub skrbi z okužbami s koronavirusom, smo se lahko prepričali v Nemčiji in Španiji. Zoran Dragić se je tako ta teden veselil naslova španskega prvaka in bil skoraj mesec v posebnem okolju v Valencii, kjer so bili košarkarji in vsi predstavniki klubov izolirani od zunanjega sveta.

Poimenovali so ga balonček in o njem razpredajo v ZDA. Da se je v Evropi izkazal za dobro prakso, je poudaril tudi član Miami Heat Goran Dragić: "Dober primer je liga ACB, ki je imela ta balonček. Sezono so končali brez pozitivnih primerov. Če bo vsak naredil svoje delo, bo balonček deloval tudi pri nas."

Izkušnje iz reprezentance mu bodo koristile

Čeprav je v ZDA žarišče koronavirusa, se vodstvo lige NBA na vso moč trudi, da bi v Orlando pripeljali zdrave košarkarje in vse klubsko osebje. V ta namen bodo za konec lige namenili približno 150 milijonov dolarjev. Vsi, ki bodo v tej sezoni še vpeti v tekmovalni del, so dnevno testirani, kar je nekoliko nenavadno, poudarja kapetan zlate slovenske reprezentance iz EuroBasketa 2017: "Drugače je. Ni prijetno opravljati teh testov, ko ti v nos potisnejo zadevo. Nenavadno je, a se navadiš. To moramo narediti in za zdaj je vse dobro."

Foto: Vid Ponikvar

Prvič v zgodovini lige bodo zaključek izpeljali na povsem drugačen način. V Orlandu bodo vse ekipe igrale na istem terenu, brez gledalcev. Pravzaprav bodo izolirane od vsega sveta, vsaj kar zadeva fizični del: "Pomembno bo, da ne boš zaskrbljen, ampak sproščen. Da ne boš le v sobi. Težava je, če se izoliraš od vseh. Na svoji koži sem to dobro izkusil v času igranja za reprezentanco. Ko sem bil del nje, smo bili košarkarji brez družine dva meseca. Zdaj bo sicer drugačen položaj, ker ne bomo smeli iti ven, a lahko najdem vzporednice. Kot ekipa smo se lahko v reprezentančnem okolju s pogovori bolj povezali. In v balončku bomo morali to početi."

Sestavine imajo, iskali bodo kemijo

Ko je izvedel, da se bo liga le nadaljevala, je bil sprva navdušen, nato pa so se začele pojavljati tudi skrbi. Občutki so bili namreč mešani, poudarja kapetan Miamija: "Zlasti, ker bom za seboj pustil ženo in dva otroka. Sicer to zame ni prvič v življenju, vendar so okoliščine zaradi virusa drugačne. A smo na koncu dneva vsi profesionalci in moramo opraviti svoje delo. Upam, da bomo zrežirali tudi dober rezultat."

Foto: Getty Images

Miami je bil v tej sezoni bolj razpoložen na domačih tleh kot na gostovanjih, zato bo zanimivo videti, kako bo ekipa delovala v Orlandu. Starejši od bratov Dragić stavi na kemijo, ki jih je krasila v uvodnem delu sezone: "Ko igramo doma ali pa tudi v gosteh in zgrešimo več metov zapored, pademo. Preveč razmišljamo. In potem ne opravimo dela v obrambi tako, kot bi morali. Verjamem, da bomo dobro pripravljeni na tekme, ki prihajajo. Če bomo imeli takšno kemijo, kot na začetku sezone, potem imamo recept, kako zmagati. Imamo namreč vse sestavine, da postanemo dobra ekipa. Vsi pa se bomo v Orlando podali v želji, da osvojimo prvenstvo."