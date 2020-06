Zoran Dragić po novi drami do lovorike kariere

Zoran Dragić, ki je v polfinalu blestel in bil pri še eni tesni zmagi, Valencia je padla s 75:73, z 21 točkami najboljši strelec tekme, je bil tokrat sicer veliko manj učinkovit. V dobrih desetih minutah igre je zmogel doseči vsega tri točke, a ga to bržčas ne skrbi. Po dveh naslovih slovenskega prvaka in dveh pokalnih lovorikah v majici novomeške Krke, italijanskem pokalu z Olimpio Milano in turškem pokalu z Efesom je namreč prišel do najpomembnejše lovorike na svoji dolgoletni košarkarski poti.

Baskonia je do lovorike, prve po letu 2010, ko je bila prav tako boljša od Barcelone, prišla po drami ob koncu tekme. Zmago ji je s košem tri sekunde pred koncem prinesel argentinski organizator igre Luca Vildoza, ki je bil s 17 točkami najboljši strelec Baskonie v finalu.

Najboljši strelec tekme je bil sicer Francoz Thomas Huertel, ki je na strani poražencev zbral 21 točk.

Preberite še: