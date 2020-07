Na hrbtni strani dresa Luke Dončića bo tako namesto priimka poleg številke 77 izpisana beseda enakopravnost.

Za sporočilo enakosti so se besedah košarkarja Dwighta Powlla igralci Dallasa izmed kopice besed in fraz, ki jih je predlagalo vodstvo lige NBA, odločili soglasno.

Košarkarji lige NBA so lahko izbirali med naslednjimi slogani oziroma sporočili: Black Lives Matter; Say Their Names; Vote; I Can't Breathe; Justice; Peace; Equality; Freedom; Enough; Power to the People; Justice Now; Say Her Name; Sí Se Puede (Yes We Can); Liberation; See Us; Hear Us; Respect Us; Love Us; Listen; Listen to Us; Stand Up; Ally; Anti-Racist; I Am A Man; Speak Up; How Many More; Group Economics; Education Reform; in Mentor.

Slovenski košarkar Luka Dončić, Latvijec Kristaps Porzingis, Portoričan J. J. Barea in Nemec Maxi Kleber bodo imeli besedo enakost izpisano v svojem maternem jeziku, medtem ko se je srbski košarkar Boban Marjanović odločil za angleško različico sporočila, tako kot preostali angleško govoreči igralci Dallasa.

Košarkarji Dallasa so v Orlandu že opravili trening:

"Vsi se zavedamo pomena enakosti, še posebej v teh časih," je za spletno stran Mavs.com poudaril Powell, "dejstvo, da so se nekateri igralci odločili, da besedo equality prevedejo v svoj jezik, pa dokazuje, da gre za širšo tematiko, ki zadeva vse nas, ne glede na raso, prepričanje vero ali karkoli drugega. V ZDA obstajata rasna nepravičnost in sistemski rasizem in pomembno je, da smo del boja za enakost," je poudaril Powell.

Košarkarji Dallasa so v Orlando, kjer se bo v tamkajšnjem zabaviščnem parku nadaljevala sredi marca prekinjena sezona lige NBA, prispeli v sredo, danes pa so začeli skupne treninge.

Prvi obračun jih čaka 31. julija, ko se bodo pomerili s Houston Rockets.

