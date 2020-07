Nova zvezdniška odpoved, Dragićev Miami zaprl dvorano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francoska tiskovna agencija AFP je v petek zvečer sporočila, da je z virusom SARS-CoV-2 okužen še en igralec Miamija, zaradi česar so zaprli del dvorane AmericanAirlines Arena, v kateri so se košarkarji individualno pripravljali na nadaljevanje sezone. Miami je po Denver Nuggets, za katere igra slovenski košarkar Vlatko Čančar, in Los Angeles Clippers tretje moštvo, ki je ustavilo treninge v svojih dvoranah.

Medijska hiša Fort Lauderdale Sun Sentinel, ki je objavila novico, je zapisala, da bodo igralce še naprej testirali vsak drugi dan pred predvidenim odhodom v Orlando 8. julija. Tam se bo 30. julija z osmimi tekmami rednega dela tekmovanja nadaljevala liga NBA. V Orlandu pa ne bo zvezdnika Indiane Victorja Oladipa. Osemindvajsetletnik se je kljub januarski vrnitvi na parket zaradi strahu pred ponovno poškodbo odločil, da v tej sezoni ne bo igral in se raje ustrezno pripravil na naslednjo, poroča AFP. V tej sezoni je na 13 tekmah pred prekinitvijo zaradi novega koronavirusa v povprečju dosegal 13,8 točke na tekmo.

Sezona NBA se bo predvidoma nadaljevala 30. julija. V Orlandu bo sodelovalo 22 moštev, ki se bodo v prvem delu "mehurčka na Floridi" borila za 16 mest v končnici. Med njimi bo poleg Dragića in Čančarja igral še Luka Dončić z Dallas Mavericks.

