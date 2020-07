19 tekem očitno dovolj za naslovnico igre NBA 2K21

Znano je, da je Zion najbolj medijsko oblegan novinec po Lebronu Jamesu. Igra na izjemno atraktiven način: silna zabijanja in panterski skoki, ki gledalce pustijo odprtih ust.

Njegovi utrinki s tekem so izjemno gledani in že danes lahko rečemo, da bo Zion verjetno obraz lige NBA, kljub temu, da se za zdaj še ni dokazal – odigral je le 19 tekem, saj je bil poškodovan, nato pa se je sezona skrajšala zaradi novega koronavirusa. Zaradi medijskega vrveža je jasno, da bo liga NBA računala ravno nanj, saj je izmed mladih igralcev gotovo najbolj marketinško primeren.

Foto: Reuters

Na družbenih omrežjih se je po objavi na odločitev usul val kritik.

Med tistimi, ki sta med največjimi upi t. i. naslednje generacije, sta gotovo Evropejca Giannis Antetokounmpo in naš Luka Dončić, trenutno najboljša košarkarja lige pod starostjo 25 let. Čeprav sta oba izredno priljubljena, očitno nista primeren izbor za nova obraza lige po tem, ko se bo doba Lebrona Jamesa slej ko prej končala. Oba košarkarja sta poskrbela za izjemno povečanje gledanja tekem lige NBA na stari celini, Lukovo tekoče znanje španskega jezika pa je našega košarkarskega asa priljubilo tudi latinskoameriški populaciji.

So what your telling me is that Ja Morant who did better doesn’t get it but someone who was injured the whole season almost gets it now you now 2K must have been balls deep with Zion