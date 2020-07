Je drugi "mehurček" lige NBA pametna ideja?

Liga si je zamislila nekakšen "tabor za treniranje," ki bi preostalim osmim ekipam omogočil nekakšne sparing tekme in ponovno obuditev vsaj kančka tekmovalnosti. Moštvom na repu lestvice bo tako omogočen "simulator" pravih tekem, ki bodo služile razvoju in nabiranju izkušenj predvsem mladih igralcev.

Dejstvo je, da bo za mlade igralce slabo, če ne bodo izkusili tekem vse do decembra, ko se bo pričela sezona 2020/2021, vendar smo na primeru Joela Embiida in Bena Simmonsa videli, da celotna prva sezona brez košarke s tekmovalnim nabojem nikakor ne pomeni regresije v razvoju mladih igralcev. Težko si predstavljamo, da se bodo na čikaških parketih potili Stephen Curry, Klay Thompson in Blake Griffin, lahko pa bi pričakovali Traeja Younga, R.J. Barreta, Collina Sextona in druge vzhajajoče zvezde ameriške košarke.

Bomo v Chicagu lahko spremljali Youngove nore trojke? Foto: zajem zaslona

Slon v sobi: covid-19

Film iz Orlanda se bo ponovno predvajal v Chicagu. Vse težave, pomisleki in stroški se bodo za ligo NBA ponovili. Kot strel v koleno se zdi predvsem dejstvo, da so ravno iz epidemiološko-varnostnih razlogov vodilni lige iz odigravanja rednega dela sezone izključili osem franšiz, da bi omejili število duš, ki bodo samevale v Disney Worldu. Postavitev še ene tekmovalne enote v Chicagu bi tako izničila prizadevanja glede omejitve števila igralcev z željo po čim večji zdravstveni varnosti osebja in sodelujočih.

Glede na zdravstveno krizo, ki jo v ZDA še niso prebrodili, je drug "mehurček" igralcev in osebja dodatna težava, ki ne opravičuje tveganja lige. Da je razlog zgolj razvoj mladih igralcev, je težko verjeti, liga NBA ima namreč s televizijskimi mrežami podpisane pogodbe o določenem številu tekem, ki jih imajo mreže pravico predvajati.

Gotovo bo finančni izpad zaradi pogodbenih kazni, primanjkljaja zagotovljene gledanosti in seveda upada prodaje vstopnic velik, vendar izguba ne odtehta stroškov vzpostavitve nove mini lige NBA, niti ne opravičuje zanemarjanja zdravstvenih pomislekov. Na male zaslone se septembra, ko načrtujejo nekakšen približek vsakoletne poletne lige (NBA Summer League), vračajo bejzbol, ameriški nogomet in golf. V času, ko bo šampion lige že znan, povrhu vsega pa je za gledanje košarke september najbolj ponesrečen termin, se poraja vprašanje, ali liga NBA ne bi imela manjših stroškov brez čikaških tekem.

Izvedba športnih tekmovanj je v ZDA še vedno tvegana



Združene države Amerike so trenutno država z največ okužbami in največ smrtnimi žrtvami zaradi novega koronavirusa. Do zdaj se je okužilo 2,93 milijona Američanov, umrlo je 132 tisoč ljudi, okrevalo pa je slabih 900 tisoč prebivalcev ZDA. Ponovne oživitve športnih tekmovanj se bodo zato morale dogajati zelo premišljeno, tudi za ceno večjega finančnega udarca, ki pa ga je konkretno liga NBA sposobna preživeti.

ESPN’s Jackie MacMullan reporting on the 8 non-Orlando teams moving toward a ‘second bubble’ in Chicago. https://t.co/9Vs9Nt0x87 — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 2, 2020

Tekme brez pomena

Če se zgledujemo po odvijanju lige v Orlandu, lahko predvidevamo, da bo vsaka ekipa tudi v Chicagu odigrala največ osem tekem rednega dela sezone, najverjetnejša številka pa so za zdaj štiri tekme vsake ekipe. Trenutno nič ne kaže na to, da bi odigravanje teh tekem vplivalo na razvrstitev preostalih osmih moštev na lestvici lige, zato tekme ne bodo imele takšnega vpliva na nabiranje izkušenj, kakor si v NBA želijo.

Tudi če bi tekme imele vpliv na končno uvrstitev moštva, je treba opomniti, da nobena izmed osmih ekip spodnjega dela vzhodne in zahodne konference nima ambicij po zmagi. Vsaka ekipa s slabim razmerjem zmag in porazov ima posledično boljše možnosti za visoko uvrstitev na žrebu za nabor. Tako kot se je dogajalo v izdihljajih rednih sezon prejšnjih let, tokrat ne bi bilo nič drugače. Ekipe, željne dobrega izhodišča na naboru, bi namerno izgubljale (''tanking''). Kljub pomislekom si številni igralci želijo košarke.

Ahhhh 💩...... just let me hoop !! https://t.co/kjw0uGvvMH — Trae Young (@TheTraeYoung) July 2, 2020

Franšize si želijo igrati na lokalnem tržišču



Kljub razlogom za pomisleke si nekateri generalni direktorji in lastniki franšiz želijo, da bi se trening tekme odigrale v lokalnem okolju. Prepričani so namreč, da se treningi in nekatere tekme že lahko odvijajo. ''Frustrirajoče je, da se ukrepi ne morejo vsaj malo omiliti, vsaj toliko, da bi lahko delali v lastnih telovadnicah,'' je za ESPN povedal eden izmed direktorjev preostalih osmih moštev.



Michele Roberts, izvršilna direktorica združenja igralcev NBA (NBPA), je glede morebitnega poteka tekem odločna, da se bodo zgodile samo na enak način, kakor je to predvideno za najboljših 22 ekip lige, pri tem pa jo podpira tudi komisar lige Adam Silver.

