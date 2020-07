V ZDA negotovo: zaprli dve areni

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot poroča ameriški športni medij ESPN, naj bi v taboru Milwaukee Bucks in Sacramento Kings po prejetju rezultatov testov za koronavirus zaprli dvorani.

Ni jasno, ali je v taboru Milwaukee Bucks okužen eden ali je okužb v taboru več. Zagotovo pa je, da bodo v najboljši ekipi vzhodne konference lige NBA zaprli dvorano in pred četrtkovim odhodom v Orlando, kjer naj bi se konec julija nadaljevalo prvenstvo, ne bodo več trenirali v domačih prostorih.

Po poročanju ESPN je bil s koronavirusom okužen predstavnik Sacramento Kings, tudi Kalifornijci pa so se odločili za enak korak kot pri Milwaukeeju. Zato pa bodo na Florido, kjer je eno od žarišč koronavirusa, odpotovali že v sredo.

A omenjena kluba nista osamljena primera, ko beseda nanese na trenutno največjo grožnjo na svetu. Tudi pri Denver Nuggets, Miami Heat, LA Clippers in Brooklyn Nets so se že spopadali s koronavirusom in zaprli svoje prostore.

Po navodilih, ki jih je predpisalo vodstvo lige NBA, mora vsak košarkar biti dvakrat negativen na testiranju, preden se lahko sploh odpravi v Orlando, kjer bodo v zabaviščnem parku Disney World naredili balonček, v katerem bodo ekipe v prihodnjih mesecih nastanjene.