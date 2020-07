Neverjeten koš Dončića, ki se mu klanja tudi Neymar #video

Enaindvajsetletni košarkarski biser Luka Dončić se je koša veselil kot majhen otrok, s potezo pa je očitno navdušil tudi brazilskega nogometaša Neymarja, ki je posnetek delil na družbenem omrežju Instagram.

Tudi v petek je Dončić navdušil s posebnim košem:

LeBron James ne bo sledil zgledu Dončića in druščine

Kot smo na Sportalu že poročali, bodo igralci lige NBA, ki se bo konec meseca nadaljevala v sklopu Disneyejvega zabaviščnega parka v Orlandu na Floridi, na hrbtni strani svojih dresov nosili različne slogane, s katerimi bodo opozarjali na sistemski rasizem in družbeno nepravičnost.

V ekipi Dallas Mavericks so soglasno izbrali slogan Equality (enakopravnost), da bodo imeli štirje neameriški igralci slogan izpisan v maternem jeziku. Na Dončićevem dresu bo poleg številke 77 po novem izpisana beseda enakopravnost.

Igralci Dallas Mavericks bodo na hrbtni strani dresa nosili slogan enakopravnost:

Košarkarji lige NBA so lahko izbirali med naslednjimi slogani oziroma sporočili: Black Lives Matter; Say Their Names; Vote; I Can't Breathe; Justice; Peace; Equality; Freedom; Enough; Power to the People; Justice Now; Say Her Name; Sí Se Puede (Yes We Can); Liberation; See Us; Hear Us; Respect Us; Love Us; Listen; Listen to Us; Stand Up; Ally; Anti-Racist; I Am A Man; Speak Up; How Many More; Group Economics; Education Reform; Mentor.

Po poročanju športnega medija ESPN se je za enega od sloganov odločilo kar 285 igralcev izmed 350, kar pomeni, da je predlog zavrnilo 17 košarkarjev, med njimi tudi največji zvezdnik lige LeBron James iz moštva Los Angeles Lakres, ki je svojo odločitev pojasnil v včerajšnjem javljanju iz Orlanda.

"Ne gre za nespoštovanje do seznama predlogov, ki smo ga dobili igralci. Spoštujem idejo, a med predlogi nisem našel nobenega, ki bi se skladal z mojo misijo, z mojimi cilji. Želel bi si imeti besedo pri izboru sloganov, ampak tako je, s tem nimam težav … Ne potrebujem pa ničesar na svojem hrbtu, da bi ljudje razumeli, kdo sem in česa si želim," je poudaril James.

