Goran Dragić jih je prisilil, da so imeli usta odprta #video

Kapetan zlate slovenske košarkarske reprezentance Goran Dragić je s soigralci Miami Heat že v Orlandu ter se pripravlja na zaključek ligaškega dela sezone lige NBA in končnico. Kako je igrati v izločilnih bojih, je na lastni koži okusil trikrat, zagotovo pa mu je ena tekma ostala v prav posebnem spominu in se je bo vselej spominjal.

Goran Dragić je v ligo NBA vstopil prek San Antonia, ki ga je leta 2008 na naboru izbral 48. po vrsti. A nemudoma je sledila menjava, po kateri je pristal v taboru Phoenix Suns. Steve Nash je bil njegov mentor, od katerega se je marsikaj naučil. To mu je v karieri nato pomagalo, da je med drugim popeljal slovensko košarkarsko reprezentanco do zlate medalje na evropskem prvenstvu leta 2017.

Nora predstava Gorana Dragića in njegova zadnja četrtina

Darilo za rojstni dan si je prinesel kar sam

Če se je v prvi sezoni še učil, je v drugi že dobival nekoliko več priložnosti za dokazovanje, pa čeprav je bil še vedno v Nashevi senci. A ne vselej, o čemer smo se lahko med drugim prepričali tudi v končnici, ki jo je na lastni koži občutil že drugo leto igranja v najmočnejši ligi na svetu.

Phoenix je igral polfinale zahodne konference prav proti San Antonio Spurs, ki ga takrat niso zadržali v svojih vrstah. Po dveh tekmah so Sonca vodila v zmagah z 2:0. Gogi je dan pred tekmo praznoval 24 let, najlepše mogoče darilo pa si je, kot se je na koncu izkazalo, priigral kar sam.

Mentor Steve Nash je bil navdušen nad predstavo Gorana Dragića. Foto: Getty Images

V drugi četrtini tretje tekme na gostovanju v Teksasu sicer ni kazalo dobro, saj so domači vodili z 39:21.

Gostje so se mučili proti Spurs, ki so jih v desetletju kar štirikrat izločili iz končnice. Še ena brca bi pomenila dodatno rano, a so postajali vse bolj vroči, na koncu pa se je celoten voz naslonil na slovenska ramena.

Prve točke dosegel ob koncu tretje četrtine, sledila je eksplozija

Ob koncu tretje četrtine je Phoenix še zaostajal s 66:72, ko je Dragić zadel trojko. To so bile njegove prve točke na tekmi. Nato so na njegov vrtiljak stopili košarkarji San Antonia, ki niso več vedeli, kje se jih drži glava. Niso pričakovali, da jih bo slovenski košarkar, ki je imel v tisti sezoni povprečje 7,9 točke, tako vrtel okoli svoje osi.

Zaustaviti so ga hoteli na različne načine, a neuspešno. Foto: Getty Images

Osmešil je tudi Tonyja Parkerja. Eksplozija je sledila v zadnji četrtini, v kateri je dosegel 23 od skupno 26 točk. Zadel je vseh pet metov za tri točke, povrhu vsega pa v enem napadu dosegel štiri točke, potem ko je bil nad njim ob zadeti trojki narejen še prekršek. Starejši od bratov Dragić je hladnokrvno zadel tudi dodatni prosti met.

Dvorana AT&T Center je utihnila, slišali so se le Dragićevi koraki, klop Phoenixa, na kateri je bil tudi zvezdnik Nash, pa je z navdušenjem spremljala poteze njegovega mlajšega soigralca in se mu klanjala.

Grant: Morda najboljša četrta četrtina, kar sem jih videl v končnici

Foto: Getty Images Suns so na koncu dobili tekmo s 110:96, še danes pa odmeva izjava Dragićevega soigralca Granta Hilla, ki je po dvoboju dejal: "Mislim, da mirne duše lahko rečem, da je bila to morda najboljša četrta četrtina, kar sem jih videl v končnici." S tem ni mislil na celotno moštvo, ampak je s prstom pokazal na Dragića.

Glavni trener Alvin Gentry v zadnjih 12 minutah na parket sploh ni poslal Amareja Stoudemireja, medtem ko je Nash igral tri minute. Razlog? Vroči Dragić, ki je v zadnji četrtini zadel devet od skupno enajstih metov.

"Goran Dragić? On je moje skrito orožje. Tudi sam ne vem, od kod se je vzel," je dejal takratni prvi mož stroke.

In kaj je bila skrivnost, da se je pri našem košarkarju zgodil takšen preporod? "Med polčasoma sem se pogovarjal s trenerjem, ki mi je rekel, da moram biti bolj agresiven in prodirati pod obroč. Ko sem se vrnil na parket, sem le naredil, kar mi je naročil," je bil odgovor slovenskega košarkarja.

Na zadnji stopnički do finala jih je zaustavil Kobe Bryant s soigralci LA Lakers

Skupaj s soigralci je ekspresno s 4:0 odpihnil San Antonio, v finalu zahodne konference pa naletel na premočne Los Angeles Lakers s Kobejem Bryantom na čelu. V šesti tekmi se je nato končala pot, v uteho pa jim je bilo, da so izgubili proti kasnejšim prvakom.

Kobe Bryant je bil z LA Lakers premočan tekmec, da bi se Phoenix lahko uvrstil v veliki finale. Foto: Getty Images

Kar šest let je minilo, preden je Dragić spet okusil slast igranja v končnici. Z Miami Heat je imel sprva velike načrte, nato pa so poškodbe razredčile vrste in upi so hitro splavali po vodi. Še hitreje je moštvo s Floride izpadlo predlani, ko je bila v prvem krogu uspešnejša Philadelphia.

Vse skupaj je tako Gogi nastopil na 35 tekmah končnice, od nje pa si veliko obeta v tej sezoni, ki je zaradi koronavirusa posebna. Nekoliko drugačno zaporedje dogodkov bi lahko nekatere ekipe izkoristile in presenetile. In v taboru Miamija upajo, da bodo oni tisti, o katerih se bo v končnici veliko govorilo.