Vlatko Čančar na odstavnem pasu

Medtem ko sta Luka Dončić in Goran Dragić že dodobra ogreta pred nadaljevanjem lige NBA, pa Denver tekmovalno formo pili brez Vlatka Čančarja.

Zaradi poškodbe levega stopala slovenski reprezentant Vlatko Čančar ob selitvi severnoameriškega poklicnega moštva Denver Nuggets v floridski varnostni košarkarski "balon" ni bil na letalu za Orlando. Tretja najboljša ekipa zahodne konference je medtem odigrala še tretjo pripravljalno tekmo.

Po zmagi nad Washingtonom in porazu proti New Orleansu je Denver v noči na torek klonil še proti Orlandu (110:114). Pri zmagoviti ekipi je Gary Clark dosegel 17 točk, Terrence Ross in James Ennis pa dve manj, medtem ko je pri Denverju Jamal Murray vknjižil 23 točk.

Že v noči na petek pa bo Denver brez Čančarja vstopil v nadaljevanje sezone. Prvi tekmec bo Miami Heat z nekdanjim kapetanom slovenske reprezentance Goranom Dragićem.

V sezoni novinca je sicer Koprčan Vlatko Čančar, ki je med epidemijo in prekinjeno ligo dopolnil 23 let, priložnost dobil na štirinajstih tekmah. V povprečju je igral 3,2 minute, dosegal pa je 1,1 točke in 0,7 skoka na tekmo. Večinoma je bil prikovan na klop za rezervne igralce, del sezone pa je prebil na kaljenju pri Erie BayHawks v razvojni ligi. Slovenski reprezentant se je sicer že pred selitvijo v ZDA zavedal skromnih možnosti za igralne minute, zato je v sezoni 2019/20 videl predvsem naložbo za prihodnost.