Po treh pripravljalnih tekmah je slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić misli že preusmeril proti petkovemu teksaškem obračunu proti Houstonu, s katerim bo Dallas prekinil večmesečni tekmovalni post in začel loviti nastop v končnici lige NBA. Z bliskovitim odzivom se je izognil kameri in najbrž boleči poškodbi. Zdaj se bo moral odzvati še ob "napadu" Raket.

Osrednja tema pogovorov po torkovi zmagi Dallasa v zadnji pripravljalni tekmi proti Philadelphii (118:115), h kateri je Luka Dončić prispeval 23 točk, sedem skokov in šest asistenc, je bila vodena kamera na tračnicah, ki bi Ljubljančana skoraj zadela v glavo. "Videl sem jo v zadnjem trenutku. Bilo je kot v filmu Matrica," je dogodek komentiral Luka, trener Rick Carlisle pa je pripomnil: "Varnost igralcev je na prvem mestu. Verjamem, da so odgovorni to videli. Takšne stvari se ne smejo dogajati."

Luka Doncic went to save the ball and almost got hit by the sideline camera 😳



(via @NickVanExit)pic.twitter.com/8veW0vLTHb — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 29, 2020

Veliko dobrih stvari

Poleg dejstva, da je Dončič ostal nepoškodovan, pa je trenerja Dallasa razveselila predvsem kakovostna ekipa predstava, v kateri se je izkazal tudi latvijski povratnik iz enodnevne karantene Kristaps Porzingis (17 točk, 12 skokov). "Vidim veliko pozitivnih stvari. Konkretno, prva peterka odlično opravlja svoje delo. Na zadnji pripravljalni tekmi smo dobro delovali tudi v končnici," je dejal Carlisle in prikimal oceni, da je nekoliko skrb vzbujajoč le padec v tretji četrtini.

Dončić ostaja št. 1

"Ni pozabil igrati košarke," je puhlica, s katero so soigralci in trener stalno gojili visoka pričakovanja o Dončiću po obuditvi košarkarskih aktivnosti. Luka jih na treh pripravljalnih tekmah, na katerih je Dallas ugnal LA Lakers in Philadelphio ter izgubil proti Indiani, ni razočaral. Z zgledno statistiko (povprečje: 19 točk, 7,6 skoka in sedem asistenc) ter energijo na igrišču je potrdil, da je še vedno pravi vodja, predvsem pa ni izgubil instinkta in občutka za potezo več.

Operacija: Houston Rockets

Carlisle je Dončiću in druščini zdaj privoščil dan počitka, nato pa sledi priprava na prvo uradno tekmo po 11. marcu, ko je bila liga po zmagi Dallasa nad Denverjem prekinjena zaradi prvega primera koronavirusa med igralci. V noči na soboto (ob 3.00 po slovenskem času) bo Dallasov tekmec Houston. Teksaški sosedje, pri katerih bo zaradi sveže poškodbe gležnja manjkal Eric Gordon, so v generalki visoko premagali Boston Celtics (137:112), pred tem pa so bili boljši od Mephisa in klonili proti Torontu.

V mislih predvsem Harden in Westbrook

Kot je pojasnil Luka, pri Dallasu že en teden proučujejo, kako se spopasti z "raketami", ki slovijo po zelo napadalni igri. "Imajo dva izjemna posameznika. Treba ju bo zaustaviti," je dejal 21-Ljubljančan. V njegovih mislih sta bila seveda James Harden in Russel Westbrook, ki sta do prekinitve sezone skupaj v povprečju dosegala neverjetnih 62 točk na tekmo. "Verjamem, da smo dobro pripravljeni," dodaja Dončić, ki je pred prekinitvijo v povprečju dosegal 28,7 točke, 9,3 skoka in 9,7 asistence na tekmo.