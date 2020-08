Visoka zmaga Miamija, Dragić zadeval proste mete #video

Goran Dragić, ki je po pričakovanju tekmo začel na rezervni klopi, je v prvem polčasu na parketu preživel dobrih 10 minut in dosegel štiri točke. Vse s črte prostih metov. Iz igre je metal trikrat, a vse mete zgrešil. Vpisal je še po eno asistenco in blokado.

Eden izmed dveh košev iz igre:

