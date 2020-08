Edini, ki ni klečal. Zakaj se je tako odločil?

Po večtedenskih demonstracijah v ZDA, ko je policist med postopkom zadušil temnopoltega Georgea Floyda, na vsakem športnem dogodku športniki klečijo. Nič drugače ni v košarkarski ligi NBA. A že drugi dan smo lahko videli, kako eden izmed igralcev ni klečal. Prav tako na sebi ni imel majice z napisom Black Lives Matter. Jonathan Isaac je bil do zdaj edini igralec v ligi NBA, ki ni klečal in s tem izrazil enakopravnosti.

Veliko je razmišljal o svoji odločitvi

Po končani tekmi med Orlando Magic in Brooklyn Nets se Isaac ni mogel izogniti vprašanju glede njegove odločitve. Ta je poudaril, da absolutno verjame v gibanje Black Lives Matter in da je veliko razmišljal o svoji odločitvi.

"Verjamem v besede Black Lives Matter, ampak mislim, da je bila to odločitev, ki sem jo moral sprejeti. Nisem čutil, da gre nošenje majice in klečanje z roko v roki s podporo življenj temnopoltih," je uvodoma povedal Isaac.

"Tisti, ki se bo na koncu dneva pokesal za svoje grehe, potem lahko naše napake in napake drugih vidi v drugačni luči." Foto: Gulliver/Getty Images

Mladi košarkar je še dejal, da življenja temnopoltih podpira skozi vero, pravzaprav vsa življenja podpira skozi vero. "Tisti, ki se bo na koncu dneva pokesal za svoje grehe, potem lahko naše napake in napake drugih vidi v drugačni luči. To bi nas lahko zbližalo ," je še povedal Isaac, ki je bil sicer na tekmi eden najbolj učinkovitih košarkarjev Orlanda. Dosegel je 16 točk in šest skokov.

Njegova poteza pa ni presenetila njegovih soigralcev, saj jim je to povedal že pred tekmo. Na njegovo stran se je postavil tudi trener Orlanda, Steve Clifford. "To je osebna odločitev. Drug drugega podpiramo v tem. Nihče nima težav s tem, če nekdo želi klečati. Jaz ga podpiram, soigralci ga podpirajo in franšiza ga podpira. To je del življenja v naši državi," je po tekmi povedal Clifford.