NOVO POGLAVJE V KARIERI GORANA DRAGIĆA

Spomin na vodstveno vlogo Gorana Dragića na nepozabnem EuroBasketu 2017, na katerem je Slovenijo kot nesporni MVP in kapetan v najbolj žlahtnem pomenu besede popeljal do zgodovinskega naslova evropskega prvaka, ne bo nikoli zbledel. Tudi v ligi NBA je imel obdobja, ko je bil na parketu alfa in omega svoje ekipe. Kot organizator igre z izrazito košarkarsko inteligenco pa v mislih ni nikoli obstal v nepozabnem Istanbulu. Po reprezentančni upokojitvi in prilagoditvi sloga igre, ki je tudi odgovor na leta (34) in več sezon s stalnimi zdravstvenimi težavami, je tudi na klubski ravni sprejel novo vlogo. Kot eden najboljših šestih igralcev v ligi.

Adut s klopi

Nov dokaz, da se Gogi v novi vlogi počuti kot riba v vodi, smo dobili v ponedeljek zvečer, ko je obračun s prvaki iz Toronta začel na klopi in spodbujal Kendricka Nunna, ki se je zacementiral v prvo peterko Miamia. Na parketu je vseeno prebil kar 28 minut, v tem času ob dobrem metu (za tri točke 3:7, za dve točki 6:7, prosti meti 4:5) dosegel kar 25 točk, ob tem pa vknjižil še po pet asistenc in skokov ter po eno blokado in ukradeno žogo. Za popoln večer je manjkala le zmaga. Veselili so se je košarkarji Toronta (103:107). Spomnimo, Miami je pred tem v floridskem varnostnem balonu v Orlandu ugnal Denver (125:105), Gogi pa je ob tem prispeval 13 točk.

Dobre in slabe stvari

"Še vedno so prvaki," je po tekmi s Torontom dejal Gogi, zavedajoč se dejstva, da se je podoba kanadskega moštva po šampionskem letu močno spremenila. A zmagoviti duh je, kot kaže, ostal. "Imeli smo svoje priložnosti. Marsikaj moramo popraviti v naši igri. Seveda pa lahko iščemo tudi pozitivne stvari. Recimo to, da smo zaostajali 17 točk, pa se vrnili. Po drugi strani se moramo vprašati tudi, kaj smo delali, da smo se znašli v takšnem zaostanku. Storili smo nekaj napak, ki jih sicer ne smemo. Biti moramo bolj pozorni," je dejal Dragić.

Večna uganka za tekmece Foto: Getty Images

Trenerjeva pohvala

O tem, kako dragocen adut s klopi je Dragić, se je po tekmi razgovoril tudi trener Miamija Erik Spoelstra. "Fantastičen je. Bil je povsod. Pri prenosu igre, v 'pick and roll' akcijah … To je on. Izkušen veteran, odličen organizator igre, ki se zna spopasti s tekmečevim pritiskom. V teh trenutkih je dobro, ko ima on žogo v svojih rokah," je izpod zaščitne maske, ki jo košarkarji in trenerji nosijo ob uradnih izjavah za medije, dejal Spoelstra. Zdaj svojo ekipo že pripravlja na naslednjo pomembno preizkušnjo v boju za dober izhodiščni položaj v končnici.

Brez počitka

V noči na sredo se bo Miami pomeril z Bostonom. "Res je, da igramo tekmo brez pravega počitka. A izgovorov ne sme biti. Popraviti moramo napake in pokazati še boljšo predstavo. Veselim se izziva, saj je Boston ena boljših vzhodnih ekip," pred tekmo s Celtics razmišlja ljubljanski organizator igre, ki se lahko pohvali z zavidljivo sezonsko statistiko. V povprečju namreč dosega 16,2 točke, s čimer je celo drugi strelec ekipe (prvi je Jimmy Butler), 3,1 skoka in 5,1 asistence. Vse to v povprečno dobrih 28 minutah.

Oktobra bo minilo 12 let od prve tekme v ligi NBA. Gogi dokazuje, da še zdaleč ni rekel zadnje besede. Foto: Getty Images

Nova faza kariere, dodana vrednost

Dragić je v novem poglavju kariere našel igralski smisel. Deluje kot riba v vodi. Še zdaleč ni le obraz, ki prvemu organizatorju igre prinaša minute počitka. S klopi na parket prinaša tako igralsko energijo kot organizatorsko mirnost. Je tudi tisti, ki ga je modro imeti v peterki v odločilnih trenutkih. Ko je žoga v njegovih rokah, je tekmečeva obramba vselej v precepu. V napadih je namreč sposoben odigrati tako vlogo učinkovitega asistenta ali kreatorja akcije kot tistega, ki bo sam prevzel strelsko odgovornost. Pri tem se lahko oklepa bogatih izkušenj. S tem nehote pritiska tudi na klubsko vodstvo. Po koncu sezone, ki se bo za Miami sicer zanesljivo potegnila v končnico, bo namreč prost igralec, ki zlahka "zahteva" svojih 20 milijonov dolarjev na leto.