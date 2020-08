Marsikomu je zastal dih, Goran Dragić je odšepal z igrišča #video

Statistika Gorana Dragića:



20 točk, 3 skoki, 3 asistence, met iz igre 6/12, met za tri točke 1/5, prosti meti 7/7, tri izgubljene žoge, igral je 28 minut.

Miami Heat je v noči na sredo igral proti Boston Celtics. Vročica je na koncu tekmo dobila z izidom 112:106, čeprav so igrali brez Jimmyja Butlerja. V tako imenovanem "mehurčku" je Miami dosegel še drugo zmago. Znova je bil na parketu zelo dobro razpoložen Goran Dragić, ki na zadnjih tekmah igra kot prerojen.

Dragic limps off the court after falling awkwardly on his ankle pic.twitter.com/rZD2oHyQYW — gifdsports (@gifdsports) August 5, 2020

Goran Dragić odšepal z igrišča

Gogi je bil tudi na tekmi proti Bostonu eden ključnih igralcev Miamija. V svojo statistiko je Ljubljančan vpisal zavidljivih 20 točk, dodal pa še tri skoke in tri asistence. Ljubiteljem košarke je v zadnjih sekundah zastal dih, saj je 34-letni košarkar odšepal z igrišča in videti je bilo, da se je resno poškodoval.

Kmalu za tem so iz slačilnice prišle dobre novice. Pri Dragiću so namreč opravili magnetno resonanco in, kot kaže, je šlo le za manjši zvin gležnja, tako da bodo na prihodnjih tekmah lahko računali nanj.

X-Ray negative on Miami guard Goran Dragic's ankle, a slight spain, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 5, 2020

Bam Adebayo je bil najboljši igralec Miamija. Foto: Gulliver/Getty Images

Bam Adebayo: Lahko igramo proti komurkoli

Pri Miamiju je bil tokrat najbolj razpoložen Bam Adebayo. Ta se je tokrat ustavil pri 21 točkah in 12 skokih. Enako število točk je dosegel tudi Duncan Robinson. Kelly Olynyk je dosegel 15 točk, Tyler Herro pa 11.

"Kot sem že rekel, občutek imam, da lahko igramo proti komurkoli. Vprašanje, kakšna bi bila tekma, če bi v ekipi imeli Jimmyja," je po tekmi povedal Adebayo. Miami na lestvici vzhodne konference ostaja na četrtem mestu.

Pri Bostonu je bil s 23 točkami najuspešnejši Jayson Tatum. Jaylen Brown je dosegel 13 točk in dodal deset skokov.

Naslednja tekma košarkarje Miamija v "mehurčku" na Floridi čaka v četrtek, ko se bodo pomerili z Milwaukee Bucks.

Liga NBA, 4. avgust:

Miami Heat : Boston Celtics 112:106

Adebayo 21, Robinson 21, Dragić 20, 3 sk., 3 asis.; Tatum 23, Brown 18



Milwaukee Bucks : Brooklyn Nets 116:119

Antetokounmpo 16; Luwawu-Cabarrot 26, Temple 19



LA Clippers : Phoenix Suns 91:95

Leonard 19. George 17; Booker 27, Ayton 17



Indiana Pacers : Orlando Magic 120:109

Warren 32, Turber 21; Vučević 24, Gordon 20, Ross 20



Portland Trailblazers : Houston Rockets 110:102

Lillard 21, McCollum 20; Harden 23, Green 22