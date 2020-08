Zakaj bi moralo Luko Dončića skrbeti

Košarkarji Dallas Mavericks so si ponoči zagotovili mesto v končnici, vendar spet izgubili po tem, ko so imeli lepo prednost. Skrb vzbujajoč je podatek, da Luka Dončić in druščina nimata dobrega izlena, ko je končna razlika med tekmecema minimalna.

Dallas Mavericks so zakockali prednost že na prvi tekmi po prekinitvi zaradi koronavirusa proti Houston Rockets in tudi ponoči proti Phoenix Suns.

Teksašanom ni pomagalo niti 40 točk Luke Dončića ter njegovih 11 skokov in osem asistenc. V tretji četrtini so še vodili s 14 točkami razlike, a nato popustili, kar je tekmec iz Arizone znal izkoristiti.

To je bil že šesti poraz (115:117) v sezoni na tekmi, na kateri so vodili za 14 ali več točk. Povrhu vsega imajo neslavni rekord v ligi – izgubili so namreč na 13 tekmah, na katerih je bila njihova prednost dvomestna.

Mesto v končnici so si zagotovili že pred tekmo, potem ko je San Antonio premagal Memphis, kar je samodejno pomenilo, da Dallas slabši kot sedmi na zahodu ne bo.

Tesne tekme izgubljajo

"Pomembno je, da smo si zagotovili končnico. Glede tega smo veseli. Želeli smo si zagotoviti mesto že z zmago na prejšnji tekmi, a je tako naneslo. Zagotovili smo si sedmo mesto, vendar smo prišli sem, da se na lestvici povzpnemo," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle, Luka pa je dodal: "Naš cilj je bil, da se uvrstimo v izločilne boje. Ni pomembno, proti komu igraš, vsakega moraš premagati. Iz teh napak se moramo učiti. V tretji četrtini moramo začeti igrati močneje in biti psihološko bolj pripravljeni."

Tretja četrtina je bila tista - podoben film gledano že vso sezono -, ki je nagnila tehtnico na stran Phoenixa. Dobil jo je s kar 36:19.

Če bodo igralci Dallasa v končnici želeli igrati pomembnejšo vlogo, bodo morali biti učinkovitejši. Na koncu so sicer imeli možnost priti do skalpa, vendar sta poskusa Kristapsa Porzingisa, ki je praznoval 25. rojstni dan, in Tima Hardawaya zgrešila cilj. Košarkarji Phoenixa so se na koncu veselili zmage s 117:115.

Skrb je pri Dončićevih prisotna tudi zaradi podatka, da igralci Dallasa niso uspešni na tekmah, ki so tesne. Od tistih, na katerih je bila razlika tri točke ali manj, so zmagali le na dveh obračunih, izgubili pa so jih kar deset. Naslednji podatek v vrsti je, da so zmagali le na šestih in izgubili 18 tekem, na katerih je bila razlika pet točk ali manj.

Nova poškodba Jonathana Isaaca Košarkarji Orlando Magic so prišli do nove zmage ob nadaljevanju prvenstva NBA, s 132:116 so premagali Sacramento Kings, zmago pa je zasenčila nova poškodba Jonathana Isaaca. Nesrečni košarkar, ki so ga morali v zadnji četrtini s parketa odpeljati z vozičkom, se je zgrudil med poskusom prodora na koš brez kontakta s kakšnim od igralcev. Zdi se, da si je Isaac, prvi košarkar, ki ob vrnitvi igralcev na parket po koronavirusnem premoru med ameriško himno ni pokleknil, spet poškodoval levo koleno. Gre za isto koleno, ki si ga je prvič huje poškodoval že 1. januarja proti Washingtonu.

"To ni šprint. To je maraton."

Kljub vsemu so v taboru Mavericks zadovoljni, da bodo po letu 2016 spet zaigrali v končnici. Upajo, da se bodo do začetka izločilnih bojev sestavili in bili konkurenčni. Le dva košarkarja sta iz takratne zasedbe - J. J. Barea in Dwight Powell, a drugi zaradi rehabilitacije tetive ni v pogonu, Portoričan pa na tekmah po ponovnem zagonu kolesja celotne lige še ni stopil na parket.

Foto: Getty Images

"To ni šprint. To je maraton. Takšne tekme nam morajo biti kot gorivo, da bomo delali še bolj trdo in postajali boljši. Težek poraz za nas, vendar je to del procesa. Šli bomo čez to in postali boljši. Ne smemo si dovoliti, da se nam dogajajo takšne stari," je po porazu povedal slavljenec Porzingis, ki ob Dončiću in Dorianu Finneyju-Smithu predstavlja 60-odstotkov začetne peterke, ki bo na svoji koži prvič občutila težo končnice – prav tako ključni igralec s klopi Maxi Kleber.

Mavs are back in the playoffs!!! Can’t wait. Let’s go!!! — Dirk Nowitzki (@swish41) August 3, 2020

Nestrpnost pred končnico pa narašča tudi pri legendi kluba Dirku Nowitzkem, ki je leta 2011 popeljal Dallas do edinega naslova prvaka. Na družbenem omrežju Twitter je izrazil svoje veselje in fantom namenil podporo: "Mavs so se vrnili v končnico. Komaj čakam. Gremo!!!"