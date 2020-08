Slovenska čarovnija je hit v ligi NBA

Kar 146 dni so Luka Dončić in soigralci čakali na tisti čarobni trenutek, ko se lahko po zadnjem zvoku sirene ozrejo proti semaforju in vidijo, da je ob imenu Dallas Mavericks zapisana višja številka kot pri tekmecih. Tokrat so po podaljšku ugnali Sacramento Kings (114:110). Vmes se je zgodilo marsikaj. Tako so zmago po dveh porazih dosegli v prazni dvorani, v posebnem varnostnem "balonu", ki ga je liga postavila v zabaviščnem parku Walt Disney v Orlandu na Floridi. A nekaj se v teh mesecih prekinitve ni spremenilo. To je izjemni Luka Dončić.

Ko je vsak večer nekaj posebnega

Tudi proti Sacramentu, kjer so lahko znova spoznali, kakšno napako so storili na naboru leta 2018, ko bi lahko Ljubljančana zvabili v svoje vrste, a je bil njihov izbranec Marvin Bagley, je znova čaral. Tokrat je pričaral novega trojnega dvojčka. Že 16. v sezoni in 24. v karieri (34 točk, 20 skokov, 12 asistenc). Začinil ga je tudi z rekordnim številom skokov, z zgodovino in statistiko dobro oboroženi Američani pa so hitro postregli s podatkom, da je postal Luka najmlajši košarkar (21 let, 158 dni) s trojnim dvojčkom nad 30 točkami, 20 skoki in 10 asistencami. Predhodni rekorder je bil Oscar Robertson (23 let, 12 dni).

Potrebovali so jo, dobili so jo

"Igrali smo slabo, a zmagali. Nismo obupali. Borili smo se, zato sem ponosen na svojo ekipo. Po dveh porazih smo potrebovali zmago. Igrali smo kot ekipa in dokazali, da se nas ne sme odpisati," je po tekmi zavzdihnil Dončić, vesel, da so ga tokrat podprli Tim Hardaway (22 točk), Dorian Finney-Smith (16 točk, 16 skokov) in Kristaps Porzingis (22 točk, 7 skokov), predvsem pa zadovoljen, da se je ekipa na pravi način odzvala v ključnih trenutkih. Dallas je namreč letos kot za stavo izgubljal tekme, v katerih je imel zmago že v rokah.

Še veliko dela

"Dosegli smo nekaj velikih zmag, a tokrat sem videl največjo željo po uspehu. Res so si zaslužili ta uspeh. Nič jim ni bilo podarjeno. Ni bilo preprosto, toda fantje so iskali pot in se medsebojno spodbujali," pa je Dallasovo druščino pohvalil trener Rick Carlisle, ki ne skopari s pohvalami na Dončićev račun. V neugodnem položaju se znajde le takrat, ko ga povprašajo o Slovenčevi obrambi. Prav ta košarkarski element je namreč največja hiba LD 77. Tega se zaveda tudi sam. "Trudim se v obrambi. Poskušam se izboljšati," prikimava. "Zadnje tekme rednega dela moramo izkoristiti za učenje, za ohranjanje kemije in za obrambo. Napad se vedno začne v obrambi," opozarja Luka.

Goran Dragić je bil tudi proti Bostonu odličen. Nekaj srbi povzroča le poškodba gležnja ob koncu tekme. Foto: Getty Images

Slovenski rekordi: Dragićevih 18 asistenc

S kar 20 skoki proti kalifornijski ekipi je Dončić v torek zvečer popravil osebni in tudi slovenski rekord v tej košarkarski prvini v ligi NBA. Mladi zvezdnik Dallasa si lasti tudi rekord v številu doseženih točk. Kar dvakrat se je namreč že ustavil pri številki 42, enkrat proti SA Spurs, drugič proti Phoenixu. V tretji osnovni statistični kategoriji (asistence) pa na vrhu ostaja Goran Dragić, ki je leta 2013 še kot član Phoenixa na tekmi s Portlandom soigralcem namenil kar 18 uporabnih žog. Dončić je, tako kot tudi Beno Udrih, pri številki 17.

Slovenci in njihovi rekordi v ligi NBA

Točke Skoki Asistence Luka Dončić 42 (2 tekmi) 20 (Sacramento 2020) 17 (Sacramento 2020) Goran Dragić 40 (Pelicans 2011) 12 (3 tekme) 18 (Portland 2013) Beno Udrih 34 (Golden State 2010) 10 (Cleveland 2010) 17 (Clippers) Boštjan Nachbar 29 (Houston 2007) 10 (3 tekme) 6 (2 tekmi) Primož Brezec 27 (2 tekmi) 18 (Portland 2005) 4 (2 tekmi) Aleksander Vujačić 25 (2 tekmi) 10 (Minnestota 2011) 8 (Orlando 2011) Rašo Nesterović 24 (SA Spurs 2001) 15 (3 tekme) 8 (Orlando 2008) Zoran Dragić 22 (76ers 2015) 3 (76ers 2015) 2 (2 tekmi) Uroš Slokar 18 (Detroit 2007) 3 (3 tekme) 1 (Washington 2007) Marko Milić 13 (LA Clippers 1998) 6 (Chicago 1997) 4 (Chicago 1997) Vlatko Čančar 4 (2 tekmi) 4 (Utah 2020) 1 (3 tekme)

Dragić kot zaklad na klopi

Dragićev asistentski rekord ima sicer že kar dolgo brado. Izhaja še iz nekega drugega obdobja ljubljanskega organizatorja igre. Že nekajkrat smo izpostavili, da je nekdanji slovenski reprezentančni kapetan zdaj v neki drugi fazi kariere. Svojo igralsko žlahtnost kaže kot adut s klopi, a ne kot igralec, ki prvemu organizatorju namenja oddih. Ob vstopu v igro ekipi daje nekaj več. Širino, energijo, napadalno pestrost in zanesljivost. Tudi v ključnih trenutkih. Blestel je tudi v noči na sredo, ko je Miami ugnal Boston (112:106).

Brez Butlerja, brez Dragića?

Dragić je proti Bostonu na parketu prebil dobrih 28 minut. V tem obdobju je ob mirni roki s črte prostih metov (7:7) in nekoliko bolj tresoči v igri (za 3 točke 1:5, za 2 točki 5:7) dosegel 20 točk, ob tem pa zbral še po tri skoke in asistence ter dve pridobljeni žogi. Za Miami tokrat ni zaigral prvi zvezdnik ekipe Jimmy Butletr, ki ima težave z otečenim desnim gležnjem. Strelsko breme sta tako ob Dragiću prevzela še Mab Adebayo in Duncan Robinson (oba 21 točk). Utegne pa se zgoditi, da bo Miami naslednjo tekmo odigral brez Dragića. Ta si je namreč ob koncu tekme zvil gleženj. Pregled z magnetno resonanco je sicer ovrgel sum na hujšo poškodbo, a previdnost ne bo odveč.

Še pet tekem do končnice

Oba slovenska košarkarska zvezdnika, sicer tudi člana najboljše peterke EuroBasketa 2017, bosta sezono lige NBA zanesljivo podaljšala v končnico. Gogi še četrtič, Luka prvič v karieri. Oba pred tem do konca rednega dela čaka še pet tekem. Dallasovi tekmeci bodo namreč še LA Clippers (sicer tudi najrealnejši nasprotnik v prvem krogu končnice), Milwaukee, Utah, Portland in Phoenix. V Miamijevem urniku pa so do 14. avgusta zapisani še Phoenix, Miwaukee, Oklahoma City in dvakrat Indiana.