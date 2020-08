Jezernikom se kaj takega v tej sezoni še ni pripetilo

Po vrhunskih predstavah Gorana Dragića in Luke Dončića je noč na četrtek v ligi NBA minila brez Slovencev. Denver je brez poškodovanega Vlatka Čančarja ugnal San Antonio. Košarkarji Los Angeles Lakers, ki so si že zagotovili prvo mesto na zahodu, so razočarali navijače s prepričljivim porazom proti Oklahoma Cityju. Prvič v tej sezoni so odigrali tekmo, na kateri niso vodili niti v enem trenutku. Boston je Brooklynu nasul kar 149 točk, Orlando pa je po porazu s Torontom v dodatno slabo voljo spravila poškodba Aarona Gordona.

Čeprav je trener Los Angeles Lakers Frank Vogel zagotavljal, da bodo njegovi izbranci tudi po tem, ko so si tudi matematično zagotovili prvo mesto v zahodni konferenci, igrali zavzeto vse do konca rednega dela, na dvoboju z Oklahoma Cityju niso delovali preveč prepričljivo. Dosegli so le 86 točk in prepričljivo izgubili proti Thunder (86:105).

Vrhunci dvoboja med LA Lakers in Oklahoma Cityjem:

Odkar nastopajo v mehurčku v Orlandu, se lahko na štirih tekmah pohvalijo le s polovičnim izkupičkom. Pred tem so se lahko pohvalili z izkupičkom zmag in porazov 51-16. Trener Vogel je po dvoboju priznal, da so njegovi izbranci dvoboj z Oklahomo vzeli z manj energije in prizadevnosti kot sicer.

Najboljša igralca LeBron James in Anthony Davis sta na parketu prebila po 30 minut. Kralj James je prispeval dvojnega dvojčka (19 točk in 11 skokov), Davis pa je ob skromnem metu iz igre dosegel le devet točk. "Moramo najti ritem," je poudaril prvi zvezdnik James, ki je med polčasom zaradi spolzkega parketa zamenjal košarkarske čevlje, a tudi to ni pomagalo k preobratu Jezernikov.

Chris Paul se je izkazal proti najboljšemu klubu zahodne konference. Foto: Reuters

Oklahoma, šesta najboljša ekipa zahodne konference, ki je na lestvici tik pred Dončićevim Dallasem, je na koncu na krilih Chrisa Paula (21 točk, sedem skokov in šest asistenc) lažje od pričakovanega odpravila enega največjih favoritov za osvojitev naslova.

Lakers so bili zelo skromni v metu za tri točke, zadeli so le pet od 37 metov (13,5 odstotka), prvič v tej sezoni pa na tekmi niso vodili niti enkrat. Po začetnih 0:0 so bili najbližje vodstvu pri 10:10, nato pa na dvoboju le še zaostajali. Edina kluba, ki se še lahko pohvalita z dosežkom, da sta vodila še na vsaki tekmi v tej sezoni, sta LA Clippers in Brooklyn.

Grd padec in poškodba Gordona

Na dvoboju med Orlandom in branilcem naslova Torontom (99:109) jo je skupil "gostitelj" Aaron Gordon. Po hudem prekršku Kyla Lowryja, ki ga je udaril po roki ravno pred tem, ko je želel zabiti žogo v koš, je grdo padel in si poškodoval stegensko mišico. To je nova poškodba v taboru Orlanda, v nedeljo je na seznamu za poškodovane pristal Jonathan Isaac. Toronto je v "pokoronskem" obdobju še neporažen, dobil je vse tri tekme.

Aaron Gordon suffers scary fall after hard foul from Kyle Lowry pic.twitter.com/XVrsRCbkVN — gifdsports (@gifdsports) August 6, 2020

Na dvoboju med Washingtonom in Philadelphio je v tretji četrtini v slačilnico odšepal Ben Simmons, nato pa je pregled z magnetno resonanco razkril, da koleno avstralskega zvezdnika ni utrpelo resnejše poškodbe.

Na delu tako Dragić kot Dončić

Slovenski ljubitelji košarke bodo v noči na petek (začetek v četrtek ob 22.00) priča tako nastopu Gorana Dragića, ki se bo z Miamijem pomeril z vodilnim Milwaukeejem, kot tudi Luke Dončića, ki ga čaka obračun z Los Angeles Clippers (v petek ob 00.30 po slovenskem času), s katerimi se bo, kot vse kaže, udaril tudi v končnici.

Brez okužb Vodstvo lige je sporočilo, da je od 29. julija testiralo 343 igralcev in da nihče ni bil pozitiven na novi koronavirus. Brez pozitivnega primera na turnirju 22 ekip v Orlandu so tako že tretji teden zapovrstjo. NBA je sezono po štirimesečni prekinitvi nadaljevala prejšnji teden.

Liga NBA, 5. avgust Utah Jazz : Memphis Grizzlies 124:115

Ingles 25, Conley 23, Gobert 21, 16 sk., Mitchell 18; Brooks 23, Valančiunas 21, 14 sk., Morant (9 asist.) in Allen 20



Washington Wizards : Philadelphia 76ers 98:107

Bryant (10 sk.) in Robinson 19, Brown Jr. 17; Embiid 30, 11 sk., Harris 17, Richardson 15 San Antonio Spurs : Denver Nuggets 126:132

Gay 24, White 23, Johnson 20, DeRozan 18, 8 asist.; Porter Jr. 30, 15 sk., Jokić 25, 11 asist., Grant 22, Morris 19, Čančar ni kandidiral za nastop zaradi poškodbe.



LA Lakers : Oklahoma City Thunder 86:105

James 19, 11 sk., Waiters 14; Paul 21, Gallinari 19, Adams 18



Orlando Magic : Toronto Raptors 99:109

Fournier in Ross 15; VanVleet 21, 10 asist., Siakam 15



Boston Celtics : Brooklyn Nets 149:115

Brown 21, Tatum 19, Hayward in Williams 18; Martin 20, Harris 14

