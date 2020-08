Sosedski obračun: Ivica Zubac in Luka Dončić sta zaznamovala obračun Dallasa in La Clippers.

Sosedski obračun: Ivica Zubac in Luka Dončić sta zaznamovala obračun Dallasa in La Clippers. Foto: Getty Images

Košarkarji Dallasa so kljub dobri predstavi Luke Dončića (29 točk, 6 asistenc, 3 skoki) doživeli še tretji poraz na štirih tekmah po odmrznitvi lige NBA v Orlandu. Teksaško moštvo je tokrat na kolena spravila zasedba Los Angeles Clippers (126:111), ki bo verjetno tudi tekmec ljubljanskega zvezdnika in soigralcev v prvem krogu končnice.

Po dveh trojnih dvojčkih in tekmi s kar 40 točkami so košarkarski navdušenci v noči na petek z nestrpnostjo pričakovali, kaj je za svojo četrto tekmo po vnovičnem zagonu lige NBA pripravil slovenski zvezdnik Luka Dončić. Proti LA Clippers je sicer znova postregel z nekaj igralskimi triki in tekmo končal z zavidanja vrednimi statističnimi kazalci ob (ob metu iz igre 10:21 in prostih metih 3:6 je dosegel 29 točk ter dodal še tri skoke in šest asistenc), a brez čudežnega prahu za popoln presežek je bilo to premalo za zmago proti kalifornijski zasedbi.

Hrvaški adut iz kalifornijskega rokava

Ko je slabih sedem minut pred koncem tekme pri izenačenem rezultatu 101:101 trener Dallasa Rick Carlisle v igro vrnil Dončića, se je zdelo, da se Teksačani podajajo v zmagoviti napad. Ljubljančan je do konca tekme resda dosegel osem točk, a so tekmeci pred tem postregli z delnim rezultatom 9:0, nato pa tudi v zadnjih minutah z modro in nadzorovano predstavo vse niti igre držali trdno v svojih rokah. Ob kakovostnem Dončiću se je z dobro igro predstavil tudi latvijski velikan Kristaps Porzingis (30 točk in 9 skokov), a za oznako o ekipni (pre)moči se je bilo treba ozreti proti tekmecem. Pri slednjih je prvi zvezdnik Kawhi Leonard dosegel 29 točk, pet manj jih je prispeval Paul George, z 21 točkami in 15 skoki pa je navdušil hrvaški reprezentant Ivica Zubac.

Dončić in Leonard se bosta še srečala. Foto: Getty Images

Ker zmagovalci tokratnega dvoboja držijo drugo mesto zahodne konference (na prvem mestu so prepričljivo LA Lakers), Dallas pa je zasidran na sedmo mesto, lahko sklenemo, da je bila ta tekma tudi svojevrstna generalka pred končnico, saj je Mavericks-Clippers zelo realen par prvega kroga. In če je s to preizkušnjo Luka na nek način pokukal v končnico, je lahko videl, da ga tam čaka trdo delo. Takrat bo prav gotovo obramba tekmeca še bolj zaostrena in osredotočena, že sedaj pa je bilo vidno, da Dallas za presenečenje ob standardno kakovostnem evropskem dvojcu Dončić-Porzingis vendarle potrebuje ščepec Slovenčevega čudežnega prahu, predvsem pa večjo ekipno širino.

Tekma počitka za Dragića

Za razliko od Dončića, ki je nanizal še četrto všečno predstavo po vrnitvi v tekmovalni ritem, pa je bil prostega tekmovalnega dneva v četrtek deležen Goran Dragić. Potem ko si je ob koncu zadnje tekme proti Bostonu lažje poškodoval gleženj, je ob visokem porazu proti Milwaukeeju (116:130), tako kot tudi prvi zvezdnik Miamija Jimmy Butler, obsedel na klopi. Vseeno se je oslabljeni Miami ob soočenju z najbolj učinkovito ekipo lige večji del tekme odlično držal, za kar sta bila zaslužna predvsem Duncan Robinson (21) in Tyler Herro (20). Toda po prepričljivo dobljeni zadnji četrtini (38:18) so se zmage vendarle veselili prvi kandidat za priznanje MVP Giannis Antetokounmpo (33 točk, 12 skokov) in soigralci.

Dončić na štirih tekmah v Orlandu le do ene zmage. Foto: Getty Images

Še štiri tekme do končnice

Tretji član slovenske triperesne deteljice v ligi NBA Vlatko Čančar zaradi poškodbe noge ni del zasedbe Denver Nuggets. Njegova rojaka, sicer tudi člana najboljše peterke EuroBasketa 2017, pa bosta sezono lige NBA zanesljivo podaljšala v končnico. Gogi še četrtič, Luka prvič v karieri. Oba pred tem do konca rednega dela čakajo še štiri tekem. Dallasovi tekmeci bodo namreč še Milwaukee, Utah, Portland in Phoenix. V Miamijevem urniku pa so do 14. avgusta zapisani še Phoenix, Oklahoma City in dvakrat Indiana.

Liga NBA, 6. avgust



Sacramento Kings : New Orleans Pelicans 140:125

Bogdanović 35, Fox 30 in 10 as.; Williamson in Ingram 24



Milwaukee Bucks : Miami Heat 130:116

Antetokounmpo in Middelton 33; Robinson 21, Herro 20



Phoenix Suns : Indiana Pacers 114:99

Ayton 23 in 10 skokov, Booker 20; Brogdon 25, Turner 17



Dallas Mavericks : LA Clippers 111:126

Porzingis 30, Dončić 29; Leonard 29, George 24



