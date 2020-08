Gogijeve zadnje tekme v dresu Miamija?

Pred dnevi je Goran Dragić gostoval v pogovorni oddaji WojPod, ki jo vodi sloviti ESPN-ov novinar Adrian Wojnarowski, in ob tem na vso moč hvalil svojega rojaka Luko Dončića. Ta je njegove besede nato potrdil v prvi tekmi končnice, čeprav je moral s svojim Dallasom ob 42 točkah priznati premoč LA Clippers. Že pred tem pa mu je nehote prevzel dobršen del slovenske medijske pozornosti. S to se Gogi ni nikoli obremenjeval. Vedno ga je bolj zanimala slika na parketu, kjer je tudi v zadnjem obdobju večkrat dokazal, da kljub statusu veterana še zdaleč ni za odpis. Prej nasprotno, z izkušnjami in igralskimi prilagoditvami je svoji igri dodal širino in je eden ključnih mož Miamija, ki v končnico vstopa kot peta ekipa vzhodne konference.

Znova v prvi peterki?

Čeprav se je v vlogi šestega moža oziroma ključnega aduta s klopi v tej sezoni zelo izkazal, pa se lahko zgodi, da se bo prav v prvi tekmi končnice proti Indiana Pacers vrnil v prvo peterko. Tam je bil sicer v tej sezoni na položaju organizatorja igre aboniran Kendrick Nunn, za katerim je sicer zanimiva zgodba. Leta 2018 ga namreč na naboru ni izbral noben klub, nato pa ga je po letu v razvojni ekipi Santa Cruz Warriors v svoje vrste povabil Miami. Zdaj je mladenič celo eden od treh finalistov za priznanje novinca leta. Po ponedeljkovem treningu pa je medijem zaupal, da se iz prve peterke verjetno seli na klop.

Jimmy Bulter je gonilna sila Miamija. Foto: Getty Images

Naveza Butler-Dragić

Menjava v prvi peterki (kandidat je tudi Tyler Hero) naj bi bil eden od taktičnih manevrov, s katerimi Erik Spoelstra poskuša doseči večjo strelsko učinkovitost. Ni pa skrivnost, da je prav Dragić tisti, na katerega stavi, ko je treba v ključnih trenutkih v napad vcepiti razsodnost. Ljubljančan je ob tem tudi drugi strelec (16,2 točke) in asistent (5,1) ekipe, v kateri ima glavno besedo Jimmy Butler. Gre za košarkarja, ki se ga je prijel sloves muhastega zvezdnika, a se v Miamiju počuti kot riba v vodi, Dragić pa zanj pravi, da je eden od boljših soigralcev v karieri. Ob tem ga tudi čudijo govorice o "problematičnem igralcu". Odličen odnos med obema pa se čuti tudi v igri. Svoje dodaja še koristni Bam Adebayo.

Foto: Getty Images

Čeprav je Dragić kar nekaj sezon končal s frustracijo, ko je treščil ob previsok zid končnice, pa je v svoji karieri vendarle že trikrat do zdaj podaljšal sezono. Prvič že pred desetletjem, tedaj kot 23-letni član zvezdniškega Phoenixa, kjer sta mu družbo delala Grant Hill in Steve Nash, nato pa še dvakrat v dresu Miamija. Nazadnje prav lani, ko pa je svoje delo končal že po prvem krogu. Skupno je do danes Gogi odigral 35 tekem v končnici. V upanju, da bi jih letos čim več, se podaja v nocojšnji obračun z Indiano (ob 22.00 po slovenskem času). Gre za dvoboj, ki se je v končnici odvil že petih sezonah, nazadnje leta 2014.

Zadnje tekme v dresu Miamija?

Ker gre za "soseda" na lestvici, izrazitega favorita para Miami Heat-Indiana Pacers ni. Še bolj nehvaležne pa so napovedi o Dragićevi prihodnosti. Izkušeni nekdanji kapetan slovenske reprezentance namreč igra svojo zadnjo sezono z aktualno pogodbo. Lani je izkoristil igralsko možnost za podaljšanje. Po nenavadni sezoni 2019/20 bo prost igralec. A če so pred letom njegove delnice na borzi NBA zaradi zdravstvenih težav padle, bo letos vsekakor zelo vroče ime na trgu. "Veliko je govoric. Tudi med sezono. To je del posla. S tem se ne želim obremenjevati. Videl bom, kam me bo nesla pot," na to temo odgovarja Dragić, ki ne skriva, da se na Floridi počuti odlično. Vprašanje pa je, ali mu lahko vodstvo kluba ob skladanju igralskih delcev in finančni kapici ponudi ustrezno pogodbo.