Fantastični Goran Dragić Miami popeljal do druge zmage! #video

Goran Dragić in soigralci so v boju za drugi krog končnice že na pol poti.

Goran Dragić in soigralci so v boju za drugi krog končnice že na pol poti. Foto: Getty Images

Po jutranji zmagi Luke Dončića in njegovega Dallasa se je v četrtek zvečer v mehurčku Orlanda nove zmage razveselil še Goran Dragić. Miami je še enkrat zanesljivo premagal (109:100) Indiano in povedel z 2:0 v zmagah. Tako kot na prvi tekmi je blestel tudi Dragić, ki je tokrat dosegel 20 točk.

Miami je drugo tekmo prvega kroga končnice začel fantastično. Na krilih treh trojk razpoloženega Duncana Robinsona je povedel s 12:3 in tudi 15:7, a nato povsem popustil in dovolil, da ga Indiana ujame in tudi prehiti. Indiana je prvo četrtino dobila s 24:22. Že v drugi četrti je Miami stavri postavil na svoje mesto. Ob polčasu je prednost vročice znašala pet točk, prednost pa je brez težav zadržala vse do konca srečanja in se brez večjih težav s 109:100 sprehodila do vodstva z 2:0 v zmagah.

Učinek Gorana Dragića ob zmagi Miamija (vs. Indiana 109:100): 20 točk (met iz igre 9:18, za tri točke 2:4, prosti meti 0:1), trije skoki, šest asistenc, štiri izgubljene žoge v 32 minutah.

Trojka Gorana Dragića:

Goran Dragić je bil v prvem polčasu zadržan. Dosegel je štiri točke, a iz igre metal skromnih 2/7, a zlati slovenski kapetan se je prebudil v tretji četrtini, ko je hitro dosegel osem točk, toliko pa jih je dosegel tudi v zadnji, njegovi četrtini in bil ponovno pomemben člen, da Indiana niti za trenutek ni bila v igri za zmago. Zmaj iz Kosez se je na koncu ustavil pri 20 točkah, temu pa dodal še šest asistenc in tri skoke.

Dragić ni le dirigiral soigralcem, ampak jih tudi oživljal:

Prvi strelec Miamija je bil Robinson, ki je iz osmih poskusov dosegel kar sedem trojk in tekmo zaključil s 24 točkami. Pri poraženi ekipi je 22 točk dosegel Victor Oladipo.

Ekipi se bosta v tretji tekmi prvega kroga končnice srečali v soboto ob 21.30 po srednjeevropskem času.

Za prve tri trojke je Robinson potreboval le 90 sekund:

Pomembna tekma danes ponoči čaka tudi prvouvrščeni ekipi rednega dela Los Angeles Lakers in Milwaukee Bucks, ki so na svojem prvem dejanju končnice presenetljivo klonili. Pričakuje se, da bosta jezna favorita danes postavila na pravo mesto, Orlando in Portland pa bosta skušala dokazati, da zmaga ni bila slučaj.

Liga NBA, končnica, 1. krog: Indiana Pacers : Miami Heat 100:109 (77:88, 46:51, 24:22) /0:2/*

Oladipo 22, Brogdon in Turner 17; Robinson 24, Dragić 20, Butler 18



Houston Rockets - Oklahoma City Thunder /1:0/*

Milwaukee Bucks - Orlando Magic /0:1/*

Los Angeles Lakers - Portland Trail Blazers /0:1/* * - skupni rezultat v seriji; igra se na štiri zmage.

