V živo: vroč prvi polčas v Lizboni, Bayern ostal brez Boatenga

V finalu nogometne lige prvakov se pravkar prvič merita francoski Paris Saint-Germain in nemški Bayern. Nemci v Lizboni lovijo svojo šesto lovoriko med evropsko elito, Parižani pa bodo skušali priti do prvenca in s tem že četrte lovorike v sezoni. Tudi Bayern bi lahko prišel do slovitega trojčka lovorik (DP, pokal in liga prvakov), kar mu je uspelo že leta 2013.