Za začetek klasična trasa, poligon za spopad Pogačarja, van der Poela in Evenepoela?

Danes se v Domeratu začenja 77. Kriterij po Dofineji. Kolesarje čaka razgibana 196-kilometrska trasa do Montlucona, v kateri bodo morali premagati preko 2.200 višinskih metrov na številnih nekategoriziranih in sedmih kategoriziranih klancih. Ti bodo le četrte kategorije. Trasa je podobna spomladanskim klasikam, s tem pa je poligon za spopad Tadeja Pogačarja (UAE Emirates) in Nizozemca Mathieua van der Poela (Alpecin – Deceuninck). Začelo se bo ob 10. uri, v cilju kolesarje pričakujejo okoli 15. ure.