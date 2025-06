Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar (UAE Team Emirates - XRG) bo za ogrevanje pred dirko po Franciji opravil še test na prestižnem Kriteriju po Dofineji, ki se začenja jutri s 196-kilometrsko etapo od Domerata do Monlucona. 26-letni Slovenec ob Dancu Jonasu Vingegaardu (Visma | Lease a Bike) in Belgijcu Remcu Evenepoelu (Soudal Quick-Step) velja za enega glavnih favoritov za končni uspeh, danes je na novinarski konferenci potrdil, da si želi zmagati, a si ne želi nalagati prevelikega pritiska, saj bo osemdnevno dirko izkoristil predvsem kot pripravo za julijski Tour de France.

Danes je svetovni prvak Tadej Pogačar na spletni novinarski konferenci svoje ekipe razkril načrte in želje za Dofinejo. Kot je dejal, se zaveda statusa enega od favoritov, a ne želi čutiti preveč pritiska. "Udeležba je izjemna, skoraj tako je, kot da smo na Touru. Prihajam, da bi zmagal, ampak po drugi strani ne želim imeti preveč pritiska. Vedeti moramo, da prihajam z obsežnega sklopa treningov," je povedal 26-letni Gorenjec, ki na Dofineji v svoji karieri še ni zmagal. Na tej dirki je nastopil le enkrat, leta 2020, ko je zasedel četrto mesto, nato pa prišel do svoje prve zmage na Touru.

"Tudi če ne bo šlo tako, kot si želim, ne bo nobene panike. Tudi v preteklosti Kriterij po Dofineji ni bil vedno pokazatelj, kaj se bo dogajalo na Touru. A bom dobil informacije, kaj oziroma če sploh kaj bo treba še izboljšati," je o pomenu prihajajoče dirke razmišljal slovenski zvezdnik. "Upam, da bomo imeli nekaj dobrih bitk na klancih in na kronometru, ampak ja, brez prevelikega stresa," je še dejal.

Upa na napet troboj z Vingegaardom in Evenepoelom. "Zelo se veselim dirkanja z Jonasom. Videti je, da je v dobri formi, zato lahko pričakujemo, da bo dirkal na super visoki ravni. To me veseli, saj je imel težavno pomlad. Upam, da bo dobra bitka, ne smemo pa pozabiti niti na preostale, Remca denimo. Bomo videli, kako bo. Zagotovo bo dirko zabavno spremljati po televiziji, upam, da bo zabavno tudi na kolesu."

Pogačar je blestel od sredine februarja do konca aprila. Svojo vsestranskost je dokazal predvsem na spomenikih oziroma največjih petih enodnevnih dirkah, potem ko je postal sploh prvi kolesar v zgodovini, ki je šestkrat zapovrstjo stal na odru za zmagovalce. Do konca aprila je 26-letni Slovenec slavil na sedmih dirkah. Po vrsti je bil najboljši v skupnem seštevku dirke po Združenih arabskih emiratih, kjer je ob tem osvojil še dve etapni zmagi, na Strade Bianche, po Flandriji, na valonski puščici ter Liege–Bastogne–Liege.

Sledile so višinske priprave v Sierri Nevadi, ki so se končale pred Dofinejo. "Treningi so bili res kakovostni. Podatki so bili dobri, ne vem pa, kakšne noge bom imel, saj ne bom imel primerjave z lansko sezono, ko sem nastopal na Giru," je še dejal Pogačar in dodal, da rad nastopa na različnih dirkah, "da ne pade v rutino".

