Prihodnji teden bo v teku Kriterij po Dofineji, ki bo generalka za sloviti Tour de France, na njem pa bodo nastopili Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Vingegaard je v luči priprav na Tour spregovoril o svoji pripravljenosti in je optimističen glede Dirke po Franciji, ki bi jo rad spet osvojil.

Po večmesečnem premoru zaradi padca na dirki Pariz–Nica, kjer je med drugim utrpel pretres možganov, se Jonas Vingegaard vrača v tekmovalni pogon. Njegova naslednja preizkušnja bo Kriterij po Dofineji, ki bo tudi generalka za Dirko po Franciji – začne se v nedeljo.

Njegova želja in cilj sta, da najde pravo formo za boj s Tadejem Pogačarjem na Dirki po Franciji, na kateri bi rad spet na vrhu zamenjal najboljšega kolesarja na svetu in se po skupnih zmagah izenačil s slovenskim šampionom, ki je trikrat osvojil prestižno rumeno majico.

Tour je zanj največja dirka

Vingegaard in Pogačar se letos še nista pomerila iz oči v oči, nazadnje sta si bila na cesti nasproti lansko poletje na Touru, zato bo zanimivo spremljati Kriterij po Dofineji, čeprav bosta oba velikana tega športa kakšno skrito orožje skušala še prikriti za Tour de France, ki se bo začel 5. julija.

Jonas Vingegaard in Tadej Pogačar bosta spet krojila Dirko po Franciji, a se bosta že naslednji teden pomerila na drugi francoski dirki. Foto: Guliverimage

Za Eurosport je Vingegaard spregovoril o prihajajočem izzivu in rivalstvu s Pogačarjem: "Vedno sem rad treniral za Tour. To je zame največja dirka, glavni cilj sezone. Užitek mi je garati na pripravah in loviti najboljšo možno formo," je povedal med pripravami v Sierri Nevadi, kjer je bil skupaj s sotekmovalci iz Visme. Zanimivo je, da sta bila na isti lokaciji tudi naš Pogi in Remco Evenepoel, ki bo prav tako naslednjo dirko odpeljal na Kriteriju po Dofineji.

Vingegaard sporočil, kaj je letos drugače

Zelo dobro se zaveda, da za uspeh na letošnjem Touru ne bo dovolj, če bo le ponovil predstave iz preteklosti: "Raven konkurence je vsako leto višja. Če želim imeti možnost za zmago, moram preseči samega sebe. Moram biti boljši, kot sem bil pred dvema letoma. Tudi lani sem upal na uspeh, a se ni izšlo," priznava dvakratni zmagovalec Toura.

Čeprav mu letošnja sezona ni stekla po načrtih, Danca spremlja dober občutek, saj meni, da je fizično in psihično bolje pripravljen kot lani, ko jih je huje skupil na Dirki po Baskiji: "Letos se počutim povsem drugače. Moje telo se drugače odziva na napore, treningi tečejo dobro in verjamem, da sem na pravi poti," je sklenil Danec, ki bi rad tretjič v karieri osvojil Tour de France.