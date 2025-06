V nedeljo, 8. junija, na dan, ko se bo v Novem mestu končala 31. dirka Po Sloveniji, se bo v Domératu v Franciji začela 77. etapna dirka Kriterij po Dofineji. To bo prvo letošnje soočenje najboljše trojice na lanski Dirki po Franciji - Tadeja Pogačarja, Jonasa Vingegaarda in Remca Evenepoela – in zelo konkretna generalka za Tour, ki se bo začel 5. julija v Lillu. Zmagovalec bo domov odnesel zvrhano mero samozavesti, poraženci pa se bodo vrnili s kupom vprašanj.

Edini od omenjene trojice, ki zmago na Kriteriju po Dofineji že ima, je Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike), ki je zmagal leta 2023, medtem ko je Tadej Pogačar (UAE Emirates - XRG) na tej dirki nastopil samo v koronskem letu 2020, ko je bila dirka na sporedu avgusta, in osvojil 4. mesto. Tudi Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ima za zdaj eno izkušnjo z Dofineje in sicer je bil lani skupno sedmi, in po kronometrski etapi dan celo vodilni na dirki.

Pogačar se tokrat na generalko za Tour podaja kot glavni favorit, saj je za njim izjemno uspešna tekmovalna pomlad, v kateri je dirkal večinoma na enodnevnih dirkah, etapna je bila le dirka po ZAE sredi februarja, medtem ko sta Vingegaard in Evenepoel v prvem delu sezone imela precej bolj trnovo pot. Danec je padel in odstopil na dirki Pariz-Nica, Belgijca pa je čakala še težja pot, saj se je po hudi nesreči decembra lani, ko je trčil v parkirano poštno vozilo, in pri tem utrpel zlom rame, roke in nekaj reber, na dirke vrnil šele sredi aprila.

Osem etap - tudi vožnja na čas in trojček gorskih etap

Karavano na francoskih cestah čaka osem etap. Prve tri (od nedelje do torka) bodo razgibane, v sredo sledi kronometer (17.4 km), tudi 5. etapa bo razgibana, za konec pa kolesarje čaka trojček gorskih etap.

Šesta etapa bo kolesarje peljala do Comblouxa z nekaj zelo strmimi odseki, sedma etapa pa ima skoraj 64 kilometrov kategoriziranih vzponov v vsega 131,6 km. Zadnji klanec do Valmeinierja 1800 je dolg 16,5 km s povprečnim naklonom 6,7 odstotka. Pred tem bodo tekmovalci zagrizli še v prelaza Madeleine (24,6 km/6,2 %) in Croix de Fer (22,4 km/6,9 %).

Zadnja, osma etapa, ne bo tako zahtevna, bo pa cilj na slabih 2100 metrih nadmorske višine na Plateau du Mont-Cenis. Do tja vodi nekaj različnih klancev, zadnji med njimi - prelaz Mont-Cenis (9,6 km/6,9 %) - kolesarje čaka pet kilometrov pred ciljem.

Trije favoriti in širok nabor tik pod njimi

Poleg že omenjenih favoritov za skupno zmago se bodo pred Tourom skušali dokazati še Španec Carlos Rodríguez (Ineos Grenadiers), Američan Matteo Jorgenson (Visma), Španec Enric Mas (Movistar), Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious), Nemec Florian Lipowitz (Red Bull BORA hansgrohe) in drugi. Največji domači up je Lenny Martinez iz ekipe Bahrain-Victorious, medtem ko je Danec Mattias Skjelmose (Lild-Trek) svoj nastop tik pred zdajci odpovedal. Razlog so želodčne težave, zaradi katerih je ostal brez treninga v zadnjih dneh in moči.

Na dirki bosta nastopila tudi eden najboljših mladih kolesarjev, komaj 18-letni Francoz Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale Team), in nizozemski zvezdnik Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck), ki je očitno povsem nared po neprijetnem padcu na tekmi svetovnega pokala v gorskem kolesarstvu v Novem Mestu na Češkem, kjer je utrpel lažji zlom navikularne kosti v zapestju.

Dirka se bo začela v nedeljo, 8. junija, v Domératu v Centralni Franciji, končala pa v nedeljo 15. junija, na Plateau du Mont-Cenis med Francijo in Italijo.

