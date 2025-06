Glavni akterji na področju kriptovalut sprejemajo drzne poteze, ki bi lahko preoblikovale digitalno krajino

Foto: LA KADJ LLC

Podcenjeni memecoin $XYZ pred uvrstitvijo na večjo borzo

XYZVerse ($XYZ) je memecoin, ki je pritegnil pozornost s svojo ambiciozno napovedjo rasti z 0,0001 na 0,1 ameriškega dolarja v času predprodaje.

Do zdaj je dosegel polovico te poti – zbranih je bilo več kot 13 milijonov dolarjev, trenutna cena žetona pa znaša 0,003333 ameriškega dolarja.

V naslednji, 13. fazi predprodaje se bo cena povečala na 0,005 ameriškega dolarja, kar pomeni dodatno ugodnost za zgodnje vlagatelje.

Po zaključeni predprodaji bo $XYZ uvrščen na večje centralizirane in decentralizirane borze. Ekipa podrobnosti še ni razkrila, objavila pa je napoved za veliko lansiranje.

Rojen za borce, ustvarjen za prvake

XYZVerse gradi skupnost za tiste, ki v kriptu iščejo visoke donose – nepopustljive, ambiciozne in tiste, ki stremijo k prevladi. To je žeton za prave borce – miselnost, ki jo delijo športniki in navijači. $XYZ je žeton za iskalce adrenalina, ki iščejo naslednji veliki memecoin.

V središču zgodbe je XYZepe – borec memecoin arene, ki si prizadeva prebiti na vrh lestvice CoinMarketCap. Bo postal naslednji DOGE ali SHIB? Čas bo pokazal.

Skupnost na prvem mestu

V XYZVerse ima skupnost glavno vlogo. Aktivni člani prejemajo bogate nagrade, saj je ekipa namenila kar deset odstotkov celotne ponudbe žetonov – okoli deset milijard $XYZ – za airdrope, kar je eden največjih tovrstnih dogodkov v zgodovini.

Podprt z močno tokenomiko, strateškimi uvrstitvami na CEX/DEX in rednim "žganjem" žetonov je $XYZ pripravljen na šampionski pohod. Vsaka poteza je zasnovana za pospešitev rasti, zvišanje cene in krepitev lojalne skupnosti, ki verjame, da gre za začetek nečesa legendarnega.

Solanin kovanec SOL: hitrejša pot v tekmi veriženja blokov

Solana je platforma veriženja blokov, zasnovana za hitrost in učinkovitost. V konkurenci z velikani, kot sta Ethereum in Cardano, ponuja temelj za decentralizirane aplikacije (dapp-e). Kar Solano loči od drugih, je njena zasnova, usmerjena k hitrim transakcijam in enostavnemu razvoju v različnih programskih jezikih. V središču tega ekosistema je SOL, Solanin izvorni kovanec. SOL omogoča transakcije, poganja uporabniške programe in nagrajuje tiste, ki podpirajo omrežje.

Kovanec SOL ima velik potencial zaradi svoje vloge v zmogljivem omrežju, ki za skaliranje ne potrebuje "shardinga" ali dodatnih plasti. Tak pristop lahko pritegne razvijalce in vlagatelje, ki iščejo platforme, sposobne obvladovati veliko dejavnost. V trenutnem tržnem okolju, kjer sta hitrost in razširljivost ključni vrednoti, SOL izstopa. Medtem ko se Ethereum spopada z zastoji in višjimi provizijami, Solana ponuja hitrejšo alternativo. Z razvojem kriptovalut edinstvene značilnosti, ki jih ima SOL, utrjujejo njegov položaj kot zanimivega igralca na trgu.

XRP: hitra in brezmejna valuta, ki oblikuje prihodnost plačil

XRP je digitalna valuta, katere cilj je omogočiti hitre in enostavne prenose denarja po vsem svetu. Podpira jo knjiga XRP Ledger, zasnovana za hitro, nizkocenovno uporabo, odprto za vsakogar. Brez osrednje avtoritete so transakcije z XRP varne in nepovratne. Za uporabo ni potreben bančni račun, zaradi česar je dostopna ljudem povsod. Ustvarjalci Jed McCaleb, Arthur Britto in David Schwartz so izdali sto milijard kovancev XRP. Od tega so jih 80 milijard podarili podjetju Ripple, ki si prizadeva za izboljšanje valute in njenega omrežja. Ripple, prej znan kot OpenCoin Inc., hrani velik del XRP v skrbništvu, da lahko premišljeno upravlja njegovo ponudbo. Ime XRP izhaja iz izraza "ripple credits" (valovni krediti), kar poudarja njegov cilj – omogočiti gladek pretok denarja med različnimi valutami.

Na današnjem trgu XRP izstopa kot orodje za hitre in poceni transakcije. Njegova tehnologija omogoča skoraj takojšnja poravnavanja, kar je velika prednost v primerjavi z drugimi kriptovalutami, kot je Bitcoin, kjer lahko transakcije trajajo precej dlje. S podporo podjetja Ripple si XRP prizadeva povečati likvidnost in izboljšati finančni ekosistem. Ker vse več ljudi in podjetij išče učinkovite načine za prenos denarja po svetu, se XRP kaže kot privlačna možnost. Čeprav se trg kriptovalut nenehno spreminja, XRP zaradi osredotočenosti na hitrost in dostopnost ostaja kovanec, vreden pozornosti v trenutnem ciklu.

Cardanov ADA: okolju prijazen izzivalec, ki bi lahko spremenil tehnologijo veriženja blokov

Cardano vzbuja vse več pozornosti v svetu kriptovalut. Gre za platformo veriženja blokov, ki je prilagodljiva, trajnostna in razširljiva. Namenjena je pametnim pogodbam (smart contracts) ter omogoča razvijalcem gradnjo decentraliziranih finančnih aplikacij (DeFi), ustvarjanje novih kripto žetonov in celo zasnovo iger. Njen izvorni kovanec ADA je tekmec Ethereumu (ETH). Z ADA lahko uporabniki shranjujejo vrednost, opravljajo plačila in sodelujejo v "stakingu" znotraj omrežja Cardano. Kar Cardano ločuje od drugih, je njegov okolju prijazen pristop. Namesto energijsko potratnega rudarjenja uporablja mehanizem dokazovanja deleža Ouroboros (proof-of-stake), ki porabi bistveno manj energije – s čimer predstavlja okolju prijazno alternativo.

Cardanove inovacije pa se ne končajo tukaj. Njegova veriga blokov je razdeljena na dva sloja: enega za transakcije in drugega za pametne pogodbe. Ta pametna arhitektura povečuje zmogljivost transakcijskega procesiranja, ki lahko teoretično doseže do milijon transakcij na sekundo. Od marca 2021 Cardanovi izvorni žetoni omogočajo varno in nizkocenovno interakcijo s pametnimi pogodbami. Ta učinkovitost postavlja nov standard v tehnologiji veriženja blokov.

V trenutnem tržnem ciklu je ADA videti kot privlačna možnost. Njegova osredotočenost na trajnost in razširljivost naslavlja ključna vprašanja v svetu kriptovalut. Ko vse več vlagateljev in razvijalcev išče okolju prijazne in učinkovite platforme, Cardano izstopa kot obetavna izbira.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.