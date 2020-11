Vsi pogledi usmerjeni v srbsko-rusko poslastico

V sredo sta na turnirju najboljše osmerice v Londonu na sporedu dva zanimiva dvoboja. Sploh bo zanimivo spremljati dvoboj Novaka Đokovića in Daniila Medvedjeva. Pred njima bosta igrala Aleksander Zverev in Diego Schwartzman.

V torek smo lahko videli epski dvoboj med Rafaelom Nadalom in Dominicom Thiemom. Nekaj podobnega se obeta med Novakom Đokovićem in Daniilom Medvedjevom. Slednji je po zmagi nad Aleksandrom Zverevom dejal, da komaj čaka dvoboj proti prvemu igralcu sveta. Igralca sta do zdaj odigrala šest medsebojnih dvobojev, nekoliko boljši izkupiček ima Đoković (4:2). Oba bi se z današnjo zmago lahko uvrstila v polfinale, vendar bo to odvisno od rezultata predhodnega dvoboja.

Aleksander Zverev je na finalnem turnirju v Londonu zmagal leta 2018. Foto: Gulliver/Getty Images

V popoldanskih urah se bosta med seboj udarila Aleksander Zverev in Diego Schwartzman. Oba sta v prvem dvoboju zabeležila poraz, zato zanju ta dvoboj pomeni obstanek na turnirju. Nemec, ki se zadnje čase ubada s težavami zunaj igrišča, in Argentinec sta se do zdaj pomerila štirikrat. Izid v zmagah pa je izenačen na 2:2. Kako se bo današnji dvoboj odvil v londonski areni O2?

Dvoboja 15. 00 Aleksander Zverev (Nem) - Diego Schwartzman (Arg) 21. 00 Novak Đoković (Srb) - Daniil Medvedjev (Rus)

Lestvici:

Skupina Tokio 1970:

Novak Đoković 1 zmaga - 0 porazov

Daniil Medvedjev 1 - 0

Aleksander Zverev 0 - 1

Diego Schwartzman 0 - 1 Skupina London 2020:

Dominic Thiem 2 zmagi - 0 porazov

Rafael Nadal 1 - 1

Stefanos Cicipas 1 - 1

Andrej Rubljov 0 - 2

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo igral vsak z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).