Thiem premagal Nadala in se uvrstil v polfinale

Avstrijski teniški igralec Dominic Thiem je v dvoboju 2. kroga skupine "London 2020" na zaključnem turnirju moške sezone ATP po dveh urah in 26 minutah hudega boja v dveh nizih, oba sta se končala po podaljšani igri, s 7:6 (7), 7:6 (4) premagal Španca Rafaela Nadala in se že uvrstil v polfinale finalnega turnirja sezone, saj je Stefanos Cicipas zvečer premagal Andreja Rubljova.

To je bil že 15. obračun Thiema in Nadala, v katerem je Avstrijec prišel do šeste zmage. Thiem je na zaključnem teniškem turnirju najboljše osmerice v Londonu v 1. krogu po treh nizih premagal Grka Stefanosa Cicipasa, ki je zvečer premagal Rusa Andreja Rubljova, kar pomeni, da je Avstrijec že v polfinalu.

Dvoboja Dominic Thiem (Avt) : Rafael Nadal (Špa) 7:6 (7), 7:6 (4) Stefanos Cicipas (Grč) : Andrej Rubljov (Rus) 6:1, 4:6, 7:6 (6)

Lestvici:

Skupina Tokio 1970:

Novak Đoković 1 zmaga - 0 porazov

Daniil Medvedjev 1 - 0

Aleksander Zverev 0 - 1

Diego Schwartzman 0 - 1 Skupina London 2020:

Dominic Thiem 2 zmagi - 0 porazov

Rafael Nadal 1 - 1

Stefanos Cicipas 1 - 1

Andrej Rubljov 0 - 2

Kako poteka tekmovanje?

Igralci so razdeljeni v dve skupini, v katerih bo igral vsak z vsakim. V nadaljevanje oziroma v polfinale se uvrstita prvouvrščena iz vsake skupine. Prvouvrščeni iz skupine A se bo v polfinalu pomeril z drugouvrščenim iz skupine B in obratno. Igralci bodo igrali na dva dobljena niza.

Turnir se začne v nedeljo, 15. novembra, in bo trajal do 22. novembra. Denarni sklad znaša 5,7 milijona dolarjev (4,8 milijona evrov).