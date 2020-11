Đoković je bil šokiran, Nadal pa je povsem proti

Na teniškem turnirju v Londonu, kjer poteka finalni turnir najboljše osmerice, so odprli temo, ali je še vedno smiselno, da se na turnirjih za grand slam igrajo dvoboji na tri dobljene nize. Novak Đoković in Rafael Nadal sta se glede tega znašla na nasprotnih bregovih.

Že večkrat smo lahko slišali polemike o smiselnosti dvobojev na tri dobljene nize na turnirjih za grand slam. Nekateri podpirajo spremembe, medtem ko drugi menijo, da so maratonski dvoboji, ki lahko trajajo po pet ur ali več, čar teniške igre. Najdaljši dvoboj je trajal 11 ur in pet minut, leta 2010 sta ga odigrala John Isner in Nicolas Mahut.

Novak Đoković meni, da se mora nekaj spremeniti. Foto: Gulliver/Getty Images

V Londonu sta svoje mnenje povedala Novak Đoković in Rafael Nadal, ki imata različna pogleda na to. Srb je povedal, da ga je zadnja raziskava šokirala, saj so statistike pokazale, da je povprečna starost ljubitelja tenisa 61 let.

"Zato mislim, da moramo nekaj spremeniti," je uvodoma povedal prvi igralec sveta, ki se nagiba k temu, da bi se tudi turnirji za grand slam igrali na dva dobljena niza. Ob tem se zaveda, da je za to spremembo malo možnosti.

Nihče noče razpravljati o tem

"Zdi se mi, da imamo dovolj turnirjev in dvobojev. Tenis ima najdaljšo sezono. Začne se 1. januarja in se konča novembra. Skoraj vsak teden imamo nekje turnir. Ne vidim razloga, da bi še vedno igrali na tri dobljene nize, tudi če je to zgodovinskega pomena. Mislim, da je pozornost navijačev, predvsem mlajših, krajša," je povedal Beograjčan, ki meni, da morajo tenis kot tržni produkt bolj prilagoditi mlajši generaciji.

"Smo v enem od športov, ki ohranja tradicionalne stvari, in to spoštujem, ampak vseeno lahko raziskujemo. Točkovanje, spremembe koledarja … Vsakič, ko nekdo to omeni, se mi zdi, da ni želje, da bi se o tem razpravljalo," je še povedal eden najboljših igralcev vseh časov.

Foto: Gulliver/Getty Images

Nadal je povsem proti spremembam

Povsem drugačen pogled ima Rafael Nadal, ki je glede teh stvari tradicionalist. Španec je razkril, da je povsem proti spremembi na turnirjih za grand slam. To je zagovarjal s tem, da imajo igralci na turnirjih velike četverice vedno dan počitka.

"Od igralcev pričakujete nekaj več, kajne?" Rafael Nadal je letos še 13. zmagal na OP Francije. Foto: Gulliver/Getty Images

"Zmagati na turnirju za grand slam po dveh dobljenih nizih … Od igralcev pričakujete nekaj več, kajne? Morajo biti psihološko in fizično močnejši. In vse to morajo zdržati dva dolga tedna," je povedal 20-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Majorčan se je sicer pred leti pritoževal, zakaj se finalni turnirji vedno igrajo na trdi podlagi. Na tem turnirju se namreč zbere najboljših osem igralcev tiste sezone in turnirji med sezono potekajo tudi na pesku. Nadalu v vseh teh letih še ni uspelo zmagati na finalnem turnirju, saj se na trdi podlagi na počuti tako dobro kot na pesku. Roger Federer in Novak Đoković sta zmagala šestkrat oziroma petkrat.

Oba sta začela na najboljši mogoč način

Rafa in Nole sta letošnji finalni turnir v Londonu začela z zmago. Nadal je v prvem krogu brez težav premagal Andreja Rubljova, medtem ko je Novak Đoković v prvem dvoboju z igrišče odpihnil Diega Schwartzmana.